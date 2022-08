Manchester United-Liverpool: l’énorme colère de Milner contre van Dijk sur le but de Sancho

James Milner a passé un savon monumental à Virgil van Dijk ce lundi après le but de Jadon Sancho lors du choc de la troisième journée de Premier League entre Manchester United et Liverpool (2-1). Le milieu de Liverpool a reproché à son coéquipier d’avoir laissé trop de liberté à l’ailier des Red Devils.

Affiche des affiches en Premier League, le duel entre Manchester United et Liverpool reste un sommet du championnat anglais. Malgré les difficultés rencontrées par les Red Devils et par les Reds en ce début de saison, le choc de la troisième journée ce lundi à Old Trafford a donné lieu à un beau combat. Et si Marcus Rashford et Jadon Sancho ont relancé le club mancunien en lui offrant une victoire capitale (2-1), Virgil van Dijk a passé une soirée compliquée face aux feu follets de Manchester… et avec ses coéquipiers.

En tout cas si l’on se fie à l’énorme engueulade façon James Milner. Auteur d’un marquage trop lâche sur le premier but du match marqué par Jadon Sancho, Virgil van Dijk se l’est vu reprocher par son partenaire. Le tout avec un langage légèrement fleuri et quelques invectives bien senties de la part du vétéran de 36 ans.

>> Manchester United-Liverpool (2-1)

Milner: "Tu dois sortir sur lui, putain"

Au-delà de son placement aléatoire sur le premier but des Mancuniens, Virgil van Dijk n’a pas réagi pour se jeter devant Jadon Sancho pour essayer de le contrer. Trop loin et pas assez engagé, voilà bien ce que James Milner lui a reproché.

"Tu dois sortir sur lui, putain", a lâché à plusieurs reprises Milner, selon la presse anglaise, à quelques centimètres du visage de son coéquipier. Auteur d’un tacle désespéré pour essayer de contrer l’ailier de Red Devils, James Milner s’est fait prendre par sa superbe feinte de frappe et ensuite vu le ballon filer au fond des filets d’un Alisson comme cloué sur ses appuis.

Et si on aurait pu croire que Virgil van DIjk allait mal prendre les propos lancés par son coéquipiers, c'est tout le contraire. Le défenseur batave, associé à Joe Gomez en l'absence de Matip et Konaté, a acquiescé comme pour vite passer à autre chose.

Quand le meilleur défenseur de la planète se fait engueuler comme du poisson pourri cela donne une image impressionnante. Quand en plus il accepte ses torts et semble presque s’excuser pour son intervention ratée, c’est la preuve d’une belle humilité.