Guerre en Ukraine: "Je me sens désemparé", avoue Moyes à propos de Yarmolenko

A la veille du match de Premier League face à Liverpool, David Moyes, le coach de West Ham est revenu sur la période délicate que traverse Andriy Yarmolenko, une nouvelle fois absent ce week-end, très touché par la guerre en Ukraine.

L'attaquant international ukrainien de West Ham Andriy Yarmolenko ne se déplacera pas à Liverpool pour jouer samedi en Premier League (à suivre dès 18h30 sur RMC Sport 1), a annoncé vendredi le club londonien. "Il s'est entraîné mais ne va pas voyager avec nous", a dit l'entraîneur de West Ham, David Moyes. "Je ne pense pas qu'il soit vraiment prêt et nous souhaitons lui donner la possibilité de faire tout ce qu'il peut pour sa famille et son pays. Il est très touché par la situation".



"Je me sens désemparé et pas seulement en tant qu'entraîneur de football. Nous avons tous l'impression que nous ne pouvons rien faire, sauf lui assurer notre soutien total. Nous lui demandons sans arrêt si nous pouvons faire quelque chose", a ajouté Moyes.

Il y a quelques jours, Yarmolenko avait publié un message très virulent sur les réseaux sociaux envers les joueurs russes, auxquels il reproche leur silence sur le conflit en Ukraine. "J'ai un question pour les joueurs de la sélection russe: les gars, pourquoi êtes-vous assis comme des conn**** et ne dites rien? Dans mon pays, ils tuent des gens, des femmes, des mères, nos enfants. Mais vous ne dites rien, vous ne faites aucun commentaire… ", dénonçait l'attaquant de 32 ans.



Sans son joueur, West Ham va tenter de créer la surprise à Anfield face aux Reds. Les Hammers sont actuellement cinquièmes de la Premier League, à deux points de la 4e et dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Mais à 15 points de Liverpool (2e).