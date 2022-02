Guerre en Ukraine: proche de Poutine, Abramovich annonce sa mise en retrait de la gestion de Chelsea

Roman Abramovich, proche de Vladimir Poutine, annonce ce samedi sa mise en retrait de la gestion de son club Chelsea. Une répercussion de la forte pression mise par le gouvernement britannique sur les oligarques russes.

Est-ce temporaire ou définitif? Ce n'est pas précisé, mais la décision est forte de symbole. Dans un communiqué publié par Chelsea, Roman Abramovich prend la parole. Proche de Vladimir Poutine et mis sous pression, comme tous les oligarques russes, par la Grande-Bretagne, l'homme d'affaires annonce se mettre en retrait de la gestion de son club.

"Dans l'intérêt du club"

"J'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du club et je reste fidèle à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la fondation de Chelsea le soin du club, précise le propriétaire de Chelsea. Je pense qu'ils sont actuellement les meilleurs pour prendre soin des intérêts du club, des joueurs, du staff et des supporters." Une façon de s'éloigner du club et de sa gestion donc.

Quelques heures plus tôt, Thomas Tuchel, coach des Blues, reconnaissait une situation particulière au club, compte tenu du contexte géopolitique avec la guerre déclarée par la Russie en Ukraine.

"Nous ne pouvons pas prétendre que ce n'est pas un problème. La situation de manière générale, pour moi et mon staff, pour tout le monde à Cobham (le centre d'entraînement du club, ndlr), pour les joueurs, est horrible, confiait le technicien. Personne ne s'attendait à ça. C'est très irréel, comme je l'ai dit, ça perturbe nos esprits, ça assombrit notre excitation à l'approche de la finale (de League Cup dimanche)." L'ancien entraîneur allemand du PSG avait refusé de se prononcer précisément sur le cas d'Abramovitch.