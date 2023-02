Hassan Al Thawadi futur taulier de Manchester United en cas de rachat par le Qatar ?

Hassan Al Thawadi, un des personnages les plus puissants du Qatar et patron du comité d'organisation de Qatar 2022, pourrait jouer un rôle dans le futur projet de Manchester United en cas de rachat par le Qatar.

Comme annoncé par RMC Sport, l'offre pour Manchester United en provenance du Qatar devrait parvenir dans les prochaines heures. Un homme devrait jouer un rôle important en cas de rachat du club anglais.

Un des personnages les plus puissants du Qatar

Hassan Al Thawadi, un des personnages les plus puissants du Qatar et patron du comité d'organisation de Qatar 2022, pourrait jouer un rôle dans le futur projet. Futur président ? "C'est possible et il a les épaules", confie un membre du comité suprême.

Hassan Al Thawadi est aussi membre du board de QIA, tout comme Nasser Al-Khelaïfi. Nos confrères de L'Equipe annoncent qu'Hamad ben Jassim ben Jaber Al Thani, membre de la famille de l’Emir, fait partie des leaders dans la quête de fonds afin de soumettre l'offre dans les prochaines heures.

Les candidats au rachat de Manchester United, actuel troisième de Premier League et toujours engagé en Ligue Europa, ont jusqu'à ce vendredi soir pour déposer leurs offres. Comme expliqué par RMC Sport, le Qatar va transmettre une offre proche des 4,5 milliards d'euros.

Les Glazer attendent aussi une offre d’Ineos, entre autres. Contrôlé par le milliardaire Jim Ratcliffe, le groupe britannique spécialisé dans la pétrochimie et qui détient déjà l'OGC Nice, multiplie depuis 2017 les investissements dans le sport. Il a officiellement annoncé le 17 janvier qu'il était candidat au rachat.