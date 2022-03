Kurt Zouma va également être poursuivi pour avoir frappé son chat

Il y a quelques heures, le club de Dagenham & Redbridge annonçait l’inculpation de Yoan Zouma par la RSPCA pour avoir tourné la vidéo où son frère Kurt frappe un chat. L’association protectrice des animaux annonce de son côté avoir entamé des poursuites contre les deux hommes.

Toujours présent dans les listes de matchs de West Ham malgré son acte de maltraitance envers un de ses chats, Kurt Zouma pourrait connaître de sérieux problèmes avec la justice. Visé par des plaintes comme celle émise en France par la Fondation 30 Millions d’amis, le défenseur central est dans le viseur en Angleterre de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

L’Association a publié son intention d’entamer "le processus d’engagement de poursuites contre Kurt Zouma et Yoan Zouma." Une annonce rejoignant celle faite par Dagenham & Redbridge. Le club de cinquième division anglaise a déjà fait savoir que Yoan a été inculpé par la RSPCA. Depuis cet incident, ce dernier n’évolue plus avec son club. Les dirigeants du club assurent maintenir leur position de "condamner toute cruauté envers les animaux."

Zouma ne devrait pas être retenu avec les Bleus

Après cette polémique, le défenseur ne devrait pas être sélectionné par Didier Deschamps en vue du prochain rassemblement de l’Equipe de France. Interrogé par France 3 il y a quelques semaines, le sélectionneur avait dénoncé l’attitude du joueur: "J’ai été très surpris de la part de Kurt Zouma. C’est quelque chose d’inadmissible, d’intolérable, d’une cruauté sans nom. Je suis sûr qu’il en a pris conscience. Ces images sont choquantes et insupportables."

De son côté, la vice-présidente de West Ham, Karren Brady, partageait son envie de donner une nouvelle chance à l’ancien de Chelsea: "Il est plein de remords. Il s’est sincèrement excusé. C’est une première étape importante vers la rédemption."