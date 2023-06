L'étau se resserre autour de Manchester City, après une nouvelle accusation de versements frauduleux

Visé par 115 accusations d'infraction au règlement financier pendant neuf saisons, Manchester City aurait notamment perçu près de 35 millions d'euros de la part d'un mystérieux sponsor émirati. Selon l'UEFA, il s'agirait d'un "financement par actions déguisé".

L'étau se resserre autour de Manchester City. Au lendemain d'une saison parfaite sur le plan sportif, avec un triplé réussi et une première Ligue des champions remportée, les Skyblues sont plus que jamais sous la menace des instances. Selon les informations du Times, relayé par le Daily Mail, deux versements suspects d'environ 35 millions d'euros au total en 2012 et 2013 feraient partie des 115 infractions du club se déroulant sur une période de neuf saisons et s'étalant jusqu'en 2018.

Manchester City aurait cherché à contourner le règlement sur le sponsoring

L'argent proviendrait d'un sponsor, qui cacherait un "financement par actions déguisé" de la part des propriétaires du club, originaires des Émirats Arabes Unis, affirme l'UEFA. L'entreprise visée est Etisalat, une société de télécommunications du pays. D'après le club, le sponsor aurait remboursé l'argent aux propriétaires en 2015, ce que dément l'instance européenne.

Une telle manoeuvre aurait ainsi permis au nouveau champion d'Europe de contourner le règlement de l'UEFA et de la Premier League, qui instaure une limite sur les moyens injectés par les propriétaires, contrairement à ceux provenant du sponsoring, illimités.

L'UEFA s'interroge sur l'utilité de "l'aide financière d'un courtier"

Pour sa défense, Manchester City aurait affirmé que l'individu ayant versé l'argent serait Jaber Mohamed, décrit comme présent "dans le domaine de la fourniture de services financiers et de courtage à des entités commerciales dans les Émirats". Ce à quoi l'UEFA a rétorqué en s'interrogeant sur l'intérêt de la société ou des propriétaires de solliciter "l'aide financière d'un courtier pour payer les engagements de sponsoring d'Etisalat". Le TAS (Tribunal Arbiral du Sport) n'aurait pas émis de sanction, arguant que les paiements auraient dépassé le délai de prescription.