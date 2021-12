L’option Mancini pour Manchester United l’été prochain?

À la recherche d’un entraîneur pour l’été prochain, après l'intérim de Ralf Rangnick, Manchester United multiplie les pistes. Si les noms de Maurico Pochettino et Erik Ten Hag ont été évoqués, les Anglais suivent également le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini.

Après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer, c’est Ralf Rangnik qui a été choisi pour le remplacer sur le banc de touche à Manchester United. Mais de manière provisoire, puisque les Mancuniens ont l’intention de recruter un nouvel entraîneur à la fin de la saison pour s'inscrire sur du plus long terme. Selon The Telegraph, l’option Roberto Mancini prend de plus en plus d’ampleur.

Sélectionneur de l’Italie depuis 2018, l’ancien milieu de terrain a grandement contribué au renouveau de la Squadra Azzura, avec en poche l’Euro 2021. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2026, le média anglais précise qu’un échec lors des barrages pour disputer le Mondial 2022 au Qatar pourrait faciliter la tâche de Manchester United. Même si un retour en Premier League ne serait pas pour déplaire à l’homme de 57 ans, son passé chez les Cityzens - où il a entraîné entre 2009 et 2013 - pourrait un peu compliquer l’opération.

Pochettino et Ten Hag en lice pour le poste

Considérés comme les pistes principales du club anglais jusque-là, Mauricio Pochettino et Erik Ten Hag ne seront pas gratuits. Le premier cité est sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG et était déjà évoqué pour reprendre le poste de Solskjaer en cours de saison. Mais les Parisiens ne voulaient pas libérer l’Argentin, convaincus de pouvoir gagner la Ligue des champions avec ce dernier.

Le coach de l’Ajax Amsterdam souhaitait lui terminer la saison avec son club. D’autres techniciens comme Brendan Rodgers (Leicester), Ruben Amorim (Sporting Portugal), Graham Potter (Brighton) et Zinedine Zidane (libre de tout contrat) sont évoqués par le Telegraph.