La Premier League veut diffuser les conversations entre l’arbitre et le VAR

La Premier League veut rendre disponibles les conversations entre les arbitres et leurs assistants-vidéos à l’issue des matchs, cette saison.

Une petite révolution est en marche dans le championnat de football anglais. Les dirigeants de la Premier League souhaitent en effet diffuser les conversations entre les arbitres et le VAR à l’issue de chaque match cette saison. Il s’agit pour le moment d’un plan porté par Richard Masters, patron du championnat anglais qui assure que l’idée bénéficie d’un large soutien. Le but est de donner une plus grande transparence aux décisions prises par l’arbitre central alors que les conversations avec les assistants vidéos sont tenues secrètes.

La publication des audios n’aurait lieu qu’après le coup de sifflet final puisque les législateurs du football n’autorisent pas leur diffusion en direct. La pratique a déjà lieu en Major League Soccer, le championnat de football des États-Unis, dont le chef de l'arbitrage, Howard Webb (ancien arbitre très connu en Europe), devrait revenir en Premier League en tant que nouveau chef des arbitres. Les documents pourraient être diffusés sur YouTube.

"Un désir d'être plus ouvert avec les fans"

"Il existe une opinion générale selon laquelle la diffusion de l'audio est une bonne chose, a confié Richard Masters, dans des propos cités par The Times. Il y a un désir d'être plus ouvert avec les fans sur la prise de décision des arbitres et sur la façon dont nous le faisons précisément, nous devons travailler."

En France, Amazon Prime Vidéo, co-diffuseur de la Ligue 1 avec Canal+, souhaite aussi équiper les arbitres de micros. Selon les informations de RMC Sport, la Fédération françaises de football (FFF) est favorable à cette idée qui doit encore être validée par l’IFAB, qui décide les lois du jeu. Une demande officielle a d’ailleurs été adressée il y a plusieurs mois à l’instance. En mai dernier, Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas, présidents de Marseille et Lyon, s’étaient aussi prononcés en faveur d’une sonorisation des arbitres après des polémiques lors du match qui avait opposé les deux équipes (0-3).