OM-OL: Longoria et Aulas veulent sonoriser les arbitres après les polémiques

Pablo Longoria et Jean-Michel Aulas, présidents de Marseille et Lyon, se sont prononcés en faveur de la sonorisation des arbitres après les polémiques ayant accompagné le choc entre les deux équipes, dimanche.

L’OM et l’OL (0-3) se sont écharpés sur le terrain dimanche, mais un peu aussi à l’issue du match marqué par des décisions arbitrales litigieuses. Cela n’a pas empêché les présidents des deux clubs de tomber d’accord sur un point: ils veulent sonoriser les arbitres. Pablo Longoria, dirigeant marseillais, est "absolument" d’accord pour un tel équipement. "Ça donne plus de clarté", ajoute l’Espagnol, qui n’a pas digéré le penalty non sifflé en faveur de son équipe en première période pour une main de Moussa Dembélé dans sa surface de réparation.

"Aujourd’hui, je ne connais pas la règle sur les mains dans la surface pour dire la vérité, a poursuivi Longoria. Tout le monde m’a expliqué qu’il n’y avait pas main au moment où tu es au sol mais qu’il y avait main dans le cas où tu agrandis la surface de ton corps."

Jean-Michel Aulas, son homologue lyonnais, a rejoint Longoria sur ce thème. Il a poussé la réflexion plus loin en invitant l’assistance vidéo à se montrer plus rapide et les arbitres de champ plus pédagogues avec les joueurs.

Aulas veut aussi revoir la "psychologie" des arbitres

"C’est (la sonorisation des arbitres, ndlr) indispensable, a assuré Aulas. On l’a évoqué à plusieurs reprises. On voit aussi qu’il y a d’autres choses mais il faut commencer par la sonorisation. Il faut aussi que le VAR intervienne beaucoup plus vite. Il y a aussi une évolution. La capillarité avec l’UEFA où les décisions du VAR sont prises très rapidement permet à la DTA (direction technique de l’arbitrage) de faire évoluer les choses. Sur le plan de la psychologie, il faut que les arbitres s’inspirent de ce qu’il se fait un peu partout ailleurs, comme en rugby. Avec plus de relation avec les joueurs ou les dirigeants de manière positive, en particulier sur le terrain où la gestuelle doit être revue."

Les deux hommes répondaient aux micros d’Amazon Prime Vidéo, l’un des deux diffuseurs de la Ligue 1 en France. La plateforme américaine est favorable à la sonorisation des arbitres qu’elle a déjà opérée à deux reprises cette saison à titre d’expérimentation. La FFF et la DTA sont aussi partantes mais les parties doivent encore obtenir le feu vert de l’IFAB.