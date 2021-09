Le fils de Ronaldo joue mieux que son père au même âge, selon la mère de CR7

Cristianinho, le fils de Cristiano Ronaldo, est meilleur que son père au même âge, selon Dolores Aveiro, la maman de CR7 qui rêve de le voir jouer sous les couleurs du Sporting Portugal avant sa retraite.

Dolores Aveiro est fière de se présenter comme "la mère du meilleur joueur du monde". Celle de Cristiano Ronaldo. Elle pourrait aussi être un jour la grand-mère du meilleur joueur du monde. Dans le podcast ADN de Leao du club du Sporting, elle a dévoilé le grand potentiel de Cristianinho, le fils ainé de CR7. Elle le juge même supérieur à celui de son fils au même âge. Et conserve un rêve: le voir un jour porter les couleurs du Sporting Portugal, dans son club formateur.

C’est le meilleur parce que "Ronaldo est le professeur de son fils"

"Ronaldo doit revenir ici, il le ferait pour moi, a-t-elle confié. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit: ‘Fils, avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting’. Il me répond: ‘On verra’. Mais si ce n'est pas le cas, ce sera Cristianinho! A son âge, il joue mieux que Ronaldo. A l'époque, Ronaldo n'avait pas d'entraîneur, mais aujourd'hui Ronaldo est le professeur de son fils."

Ce dernier s’imagine d’ailleurs marcher dans les pas du quintuple Ballon d’or. "Il lui a déjà dit: 'Papa, quand on déménagera à Lisbonne, je veux jouer pour le Sporting'. Maintenant, ça commence à Manchester. Les voir ensemble au Sporting, c’est mon rêve, ce serait spectaculaire."

Le fils de Cristiano pourrait aussi s’inspirer de Lionel Messi qu’il a croisé a à la remise des Trophées Fifa The Best en 2017. Et l’épisode a fait sourire sa grand-mère. "J'étais avec Cristianinho et j'ai dit 'Cristianinho, regarde Messi' et il a dit 'ce n'est pas Messi. Il est trop petit'." Elle a aussitôt pris soin de faire l’éloge de l’Argentin. "Messi est une bonne personne, une très bonne personne."