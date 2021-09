Manchester United: Cristiano Ronaldo flashé à haute vitesse contre West Ham

Manchester United s’est imposé 2-1 sur la pelouse de West Ham lors de la cinquième journée de Premier League, dimanche. Cristiano Ronaldo, buteur lors de cette rencontre, a été flashé à 32.5 km/h. Le Portugais, âgé de 36 ans, prouve qu’il est toujours en forme.

Cristiano Ronaldo a toujours ses jambes de 20 ans à Manchester United. L’attaquant portugais a été le plus rapide sur le terrain, il a été flashé à 32.5 km/h. Dans un communiqué, les Reds Devils expliquent que Cristiano Ronaldo a devancé son coéquipier Aaron Wan-Bissaka, flashé à 32,4 km/h.



"À 36 ans, Ronaldo a tout de même réalisé le sprint le plus rapide de l'après-midi dans l'est de Londres, avec un impressionnant 32,51 km/h. Aaron Wan-Bissaka a été le deuxième meilleur avec ses 32,41 km/h, tandis que le joueur le plus rapide des Hammers était l'attaquant Jarrod Bowen avec 31,29 km/h,"détaille le club sur son site internet.



Le champion d’Europe 2016 a également marqué durant cette rencontre où son équipe s’est imposé dans la douleur, 2-1, contre West Ham. David De Gea, gardien de Manchester United a stoppé un penalty dans les dernières secondes de la partie.

Un retour gagnant

Depuis son retour, Cristiano Ronaldo a trouvé le chemin des filets à quatre reprises dont trois en Premier League: il a inscrit un doublé contre Newcastle lors de son premier match à Old Trafford puis le week-end dernier West Ham.

En revanche, en Ligue des champions malgré avoir ouvert le score, les hommes de Ole Gunnar Solskjær se sont inclinés, 2-1, contre les Young Boys de Berne. Réaction attendue contre Villarreal, le 29 septembre prochain.



En attendant, Manchester United est troisième de Premier League avec 13 points soit le même nombre que les co-leaders, Chelsea et Liverpool.

