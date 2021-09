Manchester United: Ronaldo victime d’une escroquerie à près de 300.000 euros

Selon le quotidien portugais Jornal de Noticias, Cristiano Ronaldo a été victime d’une arnaque à la carte de crédit pendant plus de trois ans par l’employée d’une agence de voyage.

Cristiano Ronaldo (36 ans) s'est fait escroquer pendant plus de trois ans sans s’en rendre compte. Il a été la victime d’une employée d’une agence de voyages à qui il avait confié ses cartes bleues et codes respectifs. Entre février 2007 et juillet 2010, celle-ci a réservé plus de 200 voyages que la star portugaise n’a pas effectués. Montant total de l’arnaque: 288.000 euros. Selon le quotidien Jornal de Noticias, l’ancien joueur du Real Madrid ne se serait pas rendu compte de la disparition de cet argent.

Une agence de voyages pour gérer les déplacements des joueurs

Il n'est pas la seule victime dans cette affaire. Son agent, Jorge Mendes, les sociétés de ce dernier, Gestifute et Polaris, et les joueurs Nani et Manuel Fernandes ont aussi été escroqués pour un montant total de 350.000 euros. L’accusée a déjà été condamnée à quatre ans et demi de prison avec sursis en 2017 par le tribunal de Porto. Elle vient, cette fois, d’être contrainte à indemniser son ancien employeur par des versements mensuels.

La fraudeuse travaillait au sein de la société Geostar et disposait d'un bureau dans les locaux de Gestifute, à Porto, pour gérer les déplacements des footballeurs, ainsi que de leurs familles, représentés par cette société. L'agente avait pour mission d'offrir un traitement personnalisé et confidentiel à ces clients spéciaux et fortunés.

C’est de cette manière qu’elle a obtenu la confiance de plusieurs joueurs, dont Cristiano Ronaldo. Pendant la fraude, le joueur avait été transféré de Manchester United au Real Madrid contre 94 millions d'euros en 2009. Il a retrouvé le club anglais cet été.