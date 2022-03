Leeds: l'anecdote de Lollichon sur le rêve tactique fou de Marcelo Bielsa

L'ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon, désormais consultant pour Canal+, a analysé ce qui pêche dans le style Marcelo Bielsa. Le désormais ex-entraîneur de Leeds lui avait même confié un rêve tactique... peu banal.

L'aventure de Marcelo Bielsa avec Leeds a pris fin le week-end dernier après une nouvelle lourde défaite des Peacocks contre Tottenham (0-4). Son successeur à peine nommé - Jesse Marsch - que déjà le temps de l'analyse de ce qui a manqué au coach argentin est arrivé.

Ancien entraîneur des gardiens de Chelsea et désormais consultant pour Canal +, Christophe Lollichon a esquissé des pistes pour comprendre les raisons de l'échec du "Loco". Selon lui, si son style tactique - basé notamment sur le pressing haut, le jeu sur les côtés et les projections rapides vers l'avant - obtient des résultats durant un certain temps, il est extrêmement usant à la longue. De quoi paraphraser l'ancien défenseur de United Rio Ferdinand, qui officie aujourd'hui pour la chaîne BT Sport, qui évoquait un "manque de flexibilité" chez les équipes entraînées par l'Argentin.

"Mon rêve, ce serait de jouer avec une défense à trois dont le gardien serait la pointe basse"

Mais on ne détruit pas aisément à néant l'héritage d'un coach à l'aura planétaire. Après avoir confessé avoir discuté avec passion pendant plus de 50 minutes avec Marcelo Bielsa et son traducteur au centre d'entraînement de Leeds, Lollichon fait une révélation nettement plus inattendue. "Il a fini par me dire un truc à la fin. Il me dit : "Christophe, tu connais mon rêve?" Je lui réponds que non, gagner un titre peut-être? Il me répond : "ce serait de jouer avec une défense à trois dont le gardien de but serait la pointe basse. Mais pour cela il me faudrait deux à trois ans de travail et je n'aurais jamais le temps avec Leeds."

Visionnaire, "El Loco"? Toujour est-il que ce rêve un peu fou devra attendre avant de voir le jour. Quoi qu'il en soit, le prochain club de l'Argentin est prévenu : il faudra s'attendre à une révolution quand ce dernier s'assiéra sur sa glacière au bord de la pelouse...