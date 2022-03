Leeds: les adieux touchants de Bielsa avec des supporters

Limogé dimanche de son poste d'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa a été salué par de nombreux supporters avant son départ.

Des adieux émouvants. Limogé dimanche de son poste d'entraîneur par Leeds, Marcelo Bielsa a reçu un bel hommage de la part des supporters des Peacocks. L'Argentin a été filmé en train de discuter avec les fans, tout en signant des autographes et prenant des photos. De nombreuses marques d'affections qui vont dans le sens de ses anciens joueurs, qui ont réagi quelques heures avant son départ.

Une terrible série de défaites

Sur Twitter, Kalvin Phillips a chaleureusement salué Marcelo Bielsa. "Merci Marcelo pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as su voir ce que je ne voyais pas chez moi. Tu m'as aidé à grandir en tant que joueur, mais plus important, en tant qu'homme. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure", a écrit le milieu international anglais.

De son côté, Diego Llorente exprimait son "honneur" et le "privilège de grandir" avec Marcelo Bielsa, malgré les résultats qui n'ont pas "reflété le travail et l'apprentissage" transmis par l'ancien coach de l'OM. Près de quatre ans après son arrivée en Angleterre, l'Argentin paie les mauvais résultats de Leeds, qui reste sur cinq lourdes défaites lors des six derniers matchs.

Ce lundi, Leeds a officialisé l'arrivée de Jesse Marsch pour prendre la succession de Bielsa. L'ancien entraîneur de Leipzig (48 ans) s’est engagé pour trois saisons et demi avec les Peacocks, soit jusqu’en 2025. Sans poste depuis son limogeage de Leipzig, en décembre dernier, le natif du Wisconsin va vivre sa première expérience en Angleterre et tentera de faire oublier son mauvais passage en Allemagne.