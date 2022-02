Premier League: pluie d'hommages des joueurs de Leeds à Marcelo Bielsa après son départ

Licencié ce dimanche de son poste d'entraîneur de Leeds, Marcelo Bielsa a reçu de nombreux hommages de la part de ses anciens joueurs.

Son éviction était inévitable. Au lendemain de la claque reçue face à Tottenham (4-0), Marcelo Bielsa a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Leeds, après presque quatre ans sur le banc des Peacocks. Quelques heures après l'annonce, plusieurs joueurs lui ont rendu un vibrant hommage, à commencer par Kalvin Phillips. "Merci Marcelo pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as su voir ce que je ne voyais pas chez moi. Tu m'as aidé à grandir en tant que joueur, mais plus important, en tant qu'homme. Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure", a écrit le milieu international anglais.

Titré en Championship

De son côté, Diego Llorente exprime son "honneur" et le "privilège de grandir" avec Marcelo Bielsa, malgré les résultats qui n'ont pas "reflété le travail et l'apprentissage" transmis par l'ancien coach de l'OM. Près de quatre ans après son arrivée en Angleterre, l'Argentin paie les mauvais résultats de Leeds, qui reste sur cinq lourdes défaites lors des six derniers matchs.

Arrivé à Leeds en juin 2018, lorsque le club évoluait en deuxième division anglaise, l’entraîneur argentin est monté en Premier League et resté sur le banc des Peacocks un peu plus de trois ans et demi, sa plus longue série en tant qu'entraîneur. Lors de ses quatre derniers matchs, Leeds a même encaissé 17 buts pour seulement deux marqués. Mais de manière générale, Marcelo Bielsa n’a pas réussi cette saison à redonner à son équipe l’enthousiasme de la saison passée, lorsque Leeds, tout juste promu, avait impressionné le Royaume.

Avant son arrivée, le club venait de terminer 13e de Championship. L’Argentin a lui connu un podium dès sa première saison, avant le titre de deuxième division l’année suivante. En 2020-2021, il a mené Leeds à la 9e place de Premier League, avec des rencontres marquantes face aux gros du championnat. Aucun entraîneur n’avait connu une telle longévité au sein du club depuis David O’Leary, entre 1998 et 2002. Comme quoi "El Loco" est aussi capable de s’inscrire dans la durée.