Leicester: le but fantastique de Tielemans face à Wolverhampton

Ce dimanche contre Wolverhampton en Premier League, Youri Tielemans a inscrit un but sensationnel avec Leicester, son deuxième de la saison, salué comme il se doit par Gary Lineker sur Twitter.

Leicester s’est donné un peu d’air en bas du classement de Premier League avec une large victoire (4-0) sur la pelouse de Wolverhampton, autre équipe en difficulté et un concurrent direct pour le maintien. Le succès des Foxes a été marqué par le but de Jamie Vardy, son premier de la saison, mais également l’ouverture du score incroyable de Youri Tielemans, une puissante reprise du pied droit, spontanée, à l’entrée de la surface, un véritable coup de canon, qui a achevé sa course dans la lucarne droite du gardien adverse avec l’aide du poteau (8e). José Sa a à peine eu le temps d’esquisser un geste que le ballon était déjà au fond des filets.

Leicester quitte la zone rouge

Ce deuxième but de Tielemans cette saison a parfaitement lancé les Foxes, impressionnants d’efficacité (cinq frappes, quatre tirs cadrés, quatre buts), vers un succès aisé. En apparence seulement, car Danny Ward, le gardien de Leicester a réalisé pas moins de cinq arrêts, avant d'être désigné homme du match. Barnes a corsé l’addition dix minutes après l'ouverture du score de Tielemans (19e), puis Maddison (65e) et enfin Vardy (79e) ont tué tout suspense dans les 25 dernières minutes.

"C’est une très bonne victoire pour nous dans un derby, s’est félicité Brendan Rodgers. À partir du premier but de Youri, nous avons été remarquables. J'étais ravi. C'était une performance fantastique dans un match sous pression." Pour la première fois depuis le mois d’août, Leicester ne figure plus parmi les trois derniers du classement en Angleterre et se hisse à la 16e place. De bon augure avant d'accueillir Manchester City samedi prochain à l'heure du déjeuner (13h30).