Mercato: Leicester sur la piste du Rémois Faes pour remplacer Fofana

En passe de vendre Wesley Fofana à Chelsea, Leicester aura trouvé le nom de son remplaçant en défense centrale, puisque les Foxes sont en contact avec le Stade de Reims pour Wout Faes.

En attendant l'officialisation du transfert de Wesley Fofana à Chelsea, Leicester s’active pour trouver son remplaçant. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, confirmées par RMC Sport, le club anglais est en contact avec le Stade de Reims pour son international belge Wout Faes. Mais il ne s’agit pas de la seule option des Foxes, alors que le marché des transferts ferme ses portes ce jeudi soir.

Le joueur bénéficie d'un bon de sortie mais "ne cherche pas à partir à tout prix"

Pour rappel, le défenseur central bénéficie d’un bon de sortie, à deux ans de la fin de son contrat en Champagne. "Je ne cherche pas à partir à tout prix, déclarait le joueur fin juillet dans les colonnes du journal l’Union. Si un bon projet arrive, il est certain que je serais à l'écoute parce que je veux viser plus haut, ce qui est logique après deux saisons ici."

Courtisé par le Torino, Wout Faes n’a finalement pas rejoint la Serie A en raison d’une offre refusée par son club. Le 12 août dernier, son entraîneur Oscar Garcia ne cachait pas que le joueur était bien sur le départ.

"On doit attendre la fin du mercato, déclarait-il. J’ai parlé avec lui cette semaine et on a été très transparents tous les deux. On va gérer ça au jour le jour parce que l’on n’a pas d’autres options. Je crois que tout le monde peut être perturbé par ça mais il s’entraîne bien, il reste très professionnel". Titulaire lors de trois des quatre premières journées, le défenseur central n'est donc pas encore certain de rejouer en Ligue 1 alors que la Premier League lui fait les yeux doux.