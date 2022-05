Rooney raconte sa discussion "gênante" avec Jamie Vardy lors du procès Wagatha Christie

Wayne Rooney, entraîneur de Derby County, s’est présenté à la barre dans le cadre du procès "Wagatha Christie", opposant sa femme Coleen à Rebekah Vardy, épouse de Jamie. Dans son témoignage, Rooney affirme avoir parlé du comportement de Rebekah au buteur de Leicester lors de l’Euro 2016.

A la veille de la clôture du procès Wagatha Christie (contraction de WAG, acronyme britannique de femmes et compagnes, et Agatha Christie, romancière anglaise) opposant Coleen Rooney et Rebekah Vardy, Wayne Rooney, mari de la première citée, s'est présenté à la barre.

Le procès, initié par Rebekah Vardy, s’est ouvert la semaine dernière. La compagne de l’attaquant des Foxes a porté plainte contre Coleen Rooney pour diffamation. Rebekah accuse l’épouse de l’ancienne gloire de Manchester United de l'avoir faussement accusée de divulguer des informations personnelles au tabloïd The Sun. Durant l’Euro 2016, Rebekah Vardy écrivait une chronique pour le Sun, chose qui aurait perturbé les Three Lions. C’est sur cet épisode précis que le témoignage de Wayne Rooney se base.

Craignant que cette chronique ne soit "une distraction" pour les joueurs, Roy Hodgson, sélectionneur de l’époque et son encadrement ont demandé à Rooney d’agir: "Ils m'ont demandé en tant que capitaine de voir si je pouvais parler à M. Vardy de problèmes concernant sa femme, rapporte le Guardian. Nous savions tous que c'était un sujet délicat, alors je devais parler à M. Vardy et lui demander de parler à sa femme. Je me souviens de la conversation que j'ai eue avec Jamie. C'était un peu gênant pour moi de devoir parler avec un coéquipier au sujet de sa femme."

Une situation d’autant plus gênante que Jamie Vardy communiquait constamment avec sa compagne pendant la compétition se tenant en France selon l’entraîneur de 36 ans: "Mme. Vardy était presque là avec l'équipe, elle était beaucoup sur FaceTime." Par la suite, Wayne Rooney a avoué avoir été surpris de voir que les détails de sa conversation avec Jamie Vardy aient fuité dans le Sun.

Si le fin mot de cette histoire, qui déchaîne les passions outre-Manche, ne sera pas connu avant la fin du procès ce mercredi 18 mai, Wayne Rooney espère mettre au plus vite cette histoire derrière lui: "Pour moi et ma femme. Nous ne voulons pas être devant ce tribunal dans cette situation. J'ai vu ma femme au cours des deux dernières années et demie vraiment lutter avec ce qui se passe. Devenir une autre mère, une autre épouse. Espérons que, quel que soit le jugement rendu sur cette affaire, moi-même, ma femme et nos enfants pourront continuer et vivre nos vies."