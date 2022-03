Guerre en Ukraine: "Si tout le monde part, qui va rester?", Stakhovsky raconte son nouveau quotidien de réserviste

Engagé en Ukraine en tant que réserviste pour défendre son pays face à l’invasion russe, l’ancien tennisman Sergiy Stakhovsky s’est confié à RMC Sport sur sa mission. Il explique avoir notamment reçu le soutien de plusieurs joueurs français, au milieu d’un quotidien jusqu’ici assez "ennuyeux".

Tout juste retraité des courts, Sergiy Stakhovsky mène une mission d’une toute autre ampleur. Ancien 33e joueur mondial à l’ATP, l’Ukrainien est rentré dans son pays en tant que réserviste dans le cadre de la guerre qui l’oppose à la Russie. "Tout le monde a le choix de partir ou de rester. Mais si tout le monde part, qui va rester?, interroge-t-il dans un entretien accordé à RMC Sport. Ce n'est même pas une question d'honneur ou quoi que ce soit. Il s'agit de savoir si on a un pays ou pas. Et si on en a un, il est temps de faire quelque chose pour lui".

"En ce moment, mon quotidien est ennuyeux"

Depuis sa prise de fonction à Kiev, Stakhovsky raconte vivre un quotidien relativement calme, même si la situation est amenée à évoluer rapidement. "Je ne fais rien d'important. Filtrer les demandes, (s’occuper des) chargements et déchargements des camions, maintenir une communication entre les différents territoires, décrit-il. On essaye de faire du mieux qu'on peut. En ce moment, mon quotidien est ennuyeux. Il n'y a pas grand-chose à faire. On essaye d'aider certaines personnes à quitter la ville".

Samedi, le néo-retraité avait annoncé en pleurs son ralliement aux forces ukrainiennes, malgré une absence d'expérience militaire. "Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait un tel soutien, se surprend-il. C'est incroyable. Il y a les sportifs, mais aussi les artistes, musiciens, écrivains..."

"J’ai pris une décision que peu de gens auraient prise"

Un temps licencié au club de Bordeaux, il affirme avoir "reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part des tennismen français". "C'est énorme tout ce que j'ai reçu, savoure-t-il. Beaucoup sont encourageants, positifs et souhaitent le meilleur à l'Ukraine. J’ai pris une décision que peu de gens auraient prise, mais c'est ma décision". Une décision partagée par plusieurs sportifs ukrainiens, à l’instar de Vitali Klitschko, Vasyl Lomachenko ou Oleksandr Usyk.