Liverpool: Henderson opéré et absent plusieurs semaines

Le club de Liverpool a donné ces nouvelles de Jordan Henderson ce vendredi. Le capitaine des Reds a subi une intervention chirurgicale à la cuisse et ratera au moins cinq semaines de compétition.

Le sort s’acharne sur les Reds. A l’image du PSG ou du Real Madrid, Liverpool doit composer avec une infirmerie pleine à craquer. En attendant les retours de Joe Gomez ou encore Virgil van Dijk, le club anglais va désormais devoir faire sans Jordan Henderson. Sorti lors de la défaite de son équipe dans le derby contre Everton (0-2), le milieu britannique a été opéré avec succès ce jeudi selon un communiqué diffusé par les pensionnaire d’Anfield. Le capitaine des Reds devra observer une convalescence de plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre la compétition.

"Après une évaluation plus approfondie avec l’équipe médicale du club, Henderson a réussi à faire effectuer une procédure réparatrice sur sa blessure à l’adducteur, a indiqué Liverpool dans un communiqué. Il va immédiatement commencer un programme de réhabilitation. Aucun calendrier précis n’est fixé pour son retour, a encore estimé le champion d’Angleterre en titre. Toutefois, le joueur de 30 ans est au moins absent jusqu’à la fin de la trêve internationale au mois de mars."

Henderson: "Clairement dégoûté"

Sans toutefois confirmer de date de retour, Liverpool a assuré que Jordan Henderson ne pourrait pas rejouer, a minima, avant la fin du mois de mars. L’Anglais de 30 ans ratera ainsi le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Leipzig (le 10 mars sur RMC Sport 2).

En Premier League, le capitaine des Reds manquera notamment le choc contre Chelsea (4 mars) et sera peut-être un peu juste pour celui contre Arsenal (4 avril).

"Clairement dégoûté d’avoir contracté cette blessure, a lancé le joueur sur les réseaux sociaux. Mais je vais faire tout mon possible pour soutenir l’équipe tout en poursuivant ma convalescence."

L’international aux 58 sélections ratera aussi les trois premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec les Three Lions, et notamment le duel contre la Pologne, le 31 mars. La blessure de Jordan Henderson constitue un coup dur pour l’Angleterre et les Reds, seulement sixièmes de Premier League après 25 journées.

