Liverpool: "Je ne sais pas quel est son problème avec moi", Klopp fulmine contre l’arbitre

Jürgen Klopp, le manager de Liverpool, fulmine contre l’arbitre du match, Paul Tierney, face à Tottenham (2-2) pour ne pas avoir exclu Harry Kane, ni accordé un penalty à Diogo Jota.

Il y eut du spectacle entre Tottenham et Liverpool (2-2), dimanche lors de la 18e journée de Premier League. Mais tout n’a pas plu à Jürgen Klopp. Le manager des Reds a fustigé l’arbitrage de Paul Tierney et accuse même ce dernier d’avoir une dent contre lui. Il a pointé du doigt deux décisions: l’absence de carton rouge contre Harry Kane pour un intervention maladroite sur Andrew Robertson (expulsé en fin de match) et un penalty non sifflé.

"Je n'ai vraiment aucune idée de son problème avec moi"

"Je n'ai vraiment aucune idée de son problème avec moi, a-t-il lancé à l’issue de la rencontre. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucun problème… vous avez juste besoin d'un arbitre objectif qui voit les situations et les juge et non pas de ses opinions. C'est définitivement un carton rouge… Si le pied d'Andy est toujours au sol, sa jambe est cassée."

A l’issue de la rencontre, Kane a défendu son geste. "Je pense que c'était un tacle puissant mais j'ai gagné le ballon… même Andy (Robertson) a dit: ‘Tu m’as attrapé le pied mais il n’y avait pas faute’. Parfois, lorsque vous ralentissez les choses dans le football, cela donne l'impression que cela est pire que ce qu'il est. C'est pour ça que le VAR est là."

Ce geste n’est pas le seul reproche adressé par Klopp à Tierney. Il estime en effet que Diogo Jota aurait dû bénéficier d’un penalty. "M. Tierney m'a dit qu'il pensait que Jota s'était arrêté exprès, qu'il voulait se faire heurter, a-t-il expliqué. Si tu regardes, c’est une appréciation très singulière. C’est un penalty très clair mais il a pensé que ce n’était pas le cas."

Klopp a conclu en reconnaissant que l’expulsion de Robertson pour un tacle sur Emerson était justifiée. "Oui, cela mérite le rouge, a-t-il déclaré. C'est un bon garçon mais il a un peu perdu la tête. Mais c'était la preuve que le VAR était là aujourd'hui – car avant cela, nous pensions qu'il n'était peut-être pas dans son bureau. Ce sont évidemment deux mauvaises décisions de (Tierney) et une bonne - toutes les trois contre nous."