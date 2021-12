Liverpool: Klopp opposé à l’arrêt du championnat

Jürgen Klopp, manager de Liverpool, ne comprendrait que la Premier League soit arrêtée en raison de l’explosion des cas de contamination au coronavirus en Angleterre.

La Premier League subit de plein fouet la vague de contamination du variant Omicron du coronavirus. Cinq des dix matchs prévus ce week-end ont été reportés. S’il comprend l’adaptation du calendrier, Jürgen Klopp ne verrait pas l’intérêt d’arrêter le championnat. Le manager de Liverpool, qui s’est imposé face à Newcastle (3-1) jeudi, rappelle que tous ses joueurs ont reçu deux doses de vaccin, voire trois pour certains.

"Arrêter le championnat n'est probablement pas la bonne chose"

"Arrêter le championnat n'est probablement pas la bonne chose, mais avec le calendrier, nous devons être plus flexibles, a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, le football est resté à peu près à l’écart avec les régimes de tests, les mesures disciplinaires massives pour les gars ont très bien fonctionné, mais cette fois, c'est vraiment difficile."

"Je n'en vois pas l'énorme avantage (d'arrêter la Premier League, ndlr) parce que nous revenons et c'est toujours la même chose. Si le virus disparaît… Je serais le premier à m’'arrêter et rentrer chez moi pour attendre qu'il disparaisse. Mais ce n'est probablement pas le cas, alors où en est le véritable avantage? Nous espérons que nous pourrons jouer et que Tottenham pourra jouer dimanche."

Son adversaire d’un soir, Eddie Howe, ne partage pas cet avis. Le manager de Newcastle trouve inconfortable de continuer à jouer quand d’autres équipes sont à l’arrêt. "Je ne pense pas que nous voulions que la moitié des matchs soit jouée et que la moitié ne soit pas jouée, a-t-il déclaré. Le championnat perd quelque chose s’il devient décousu. Une décision doit être prise pour l'intégrité de la ligue."