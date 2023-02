Liverpool: le propriétaire assure que le club n'est pas à vendre mais...

John Henry, principal actionnaire du groupe Fenway Sports, a nié avoir l’intention de vendre le club de Liverpool prochainement. Mais l’homme d’affaires américain a confirmé poursuivre la recherche d’un nouveau partenaire économique pour les Reds.

A qui le tour? Après Newcastle et Chelsea et en attendant potentiellement les ventes de Tottenham et Manchester United, plusieurs clubs majeurs de Premier League ont changé ou vont changer de propriétaire. Malgré les nombreuses rumeurs, cela ne sera pas le cas pour Liverpool. Propriété du Fenway Sports Group, l’actuel huitième du championnat anglais ne devrait pas être vendu dans l’immédiat. Interrogé par le Boston Sports Journal en marge de son implication dans la franchise de baseball des Red Sox qui appartient aussi à son entreprise, John Henry a nié une quelconque vente des Reds.

"Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et de mots à propos du Liverpool FC mais je m'en tiens aux faits, a lancé l’homme d’affaires américain ce lundi. Nous avons simplement officialisé un processus en cours."

"Serons-nous en Angleterre pour toujours? Non"

A en croire le patron de la société, où le basketteur LeBron James ou l’actuel président de Liverpool Thomas Werner font parties des actionnaires, le club ne sera donc pas intégralement vendu. Sans garantir qu’il restera éternellement propriétaire du club anglais, John Henry a confirmé qu’il n’avait pas prévu de s’en aller tout de suite même s’il cherchait des investisseurs pour le rejoindre du côté d’Anfield.

"Serons-nous en Angleterre pour toujours? Non. Vendons-nous le Liverpool FC? Non. Est-ce que l’on parle de Liverpool avec des investisseurs? Oui. Est-ce qu'il va se passer quelque chose là-bas? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente."

Et de conclure par une question rhétorique qui souligne l’engagement de Fenway Sports Group auprès de ses clubs: "Avons-nous vendu quelque chose au cours des 20 dernières années?" A la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid, voilà bien une prise de position très claire de la part du propriétaire des Reds.