Newcastle: la sortie hallucinante de Pope, qui prend rouge pour avoir pris le ballon à la main à 30 mètres du but

Nick Pope a été exclu face à Liverpool, samedi à St James Park, pour une sortie complètement ratée. Le gardien de Newcastle, après une intervention de la tête ratée, a pris le ballon à la main alors qu'il était largement en dehors de sa surface de réparation.

Newcastle était déjà la tête sous l'eau, mené 2-0 à domicile par Liverpool après 20 minutes de jeu, quand Nick Pope a sombré lui aussi. St James Park a dû se demander ce qui était passé par la tête de son gardien, d'habitude si fiable et qui est pour beaucoup dans le fait que les Magpies possèdent actuellement la meilleure défense du championnat.

Mais sur un long dégagement d'Alisson à destination de Mohamed Salah, Nick Pope s'est retrouvé en difficulté, obligé de sortir pour empêcher l'Egyptien de prendre le ballon et de venir l'ajuster en face-à-face. Problème, le gardien anglais s'est complètement manqué dans son intervention de la tête un peu inexplicable compte tenu de la trajectoire du ballon.

Newcastle enchaîne les points perdus

Pour rattraper son erreur et ne pas laisser le ballon à Salah, Pope a alors eu un mauvais réflexe, celui d'attraper le ballon rapidement de la main alors qu'il était à quasiment 30 mètres de son but, bien loin de sa surface de réparation. Un geste que le stade entier a vu et que l'arbitre a logiquement sanctionné d'un carton rouge direct. L'Anglais n'a même pas contesté, conscient d'avoir disjoncté et fait une grosse erreur.

Après deux nuls consécutifs en Premier League, Newcastle continue de marquer le pas et de laisser filer les trois premiers au classement. Et sans Nick Pope pour les prochaines rencontres, la défense promet d'être un peu moins hermétique.