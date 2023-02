Liverpool-Real: la réponse amusante d'Ancelotti à Klopp, qui a vécu la finale 2022 comme une "torture"

Carlo Ancelotti est revenu ce lundi sur la finale de la Ligue des champions remportée par le Real Madrid contre Liverpool en 2022. A la veille des retrouvailles à Anfield lors du match aller des huitièmes (mardi, 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur madrilène a confirmé en avoir gardé un bon souvenir du dernier affrontement... contrairement à Jürgen Klopp.

C'est sûr, c'est plus facile quand on a gagné... L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a reconnu avoir vécu le visionnage de la défaite de Liverpool contre le Real Madrid en finale de la dernière Ligue des champions comme une torture. A la veille du huitième de finale aller face aux Reds, ce mardi à Anfield (dès 21h en direct sur RMC Sport 1), Carlo Ancelotti a de son côté expliqué en avoir conservé un souvenir positif après le sacre des siens (1-0) malgré un match compliqué.

"Pour moi? C'était quelque chose de très agréable, a lancé l'entraîneur de l'équipe merengue ce lundi lors de son passage en conférence de presse. Je suis d'accord avec Klopp sur le fait que c'était un match très équilibré. Liverpool a eu le plus de possession mais nous étions très bons derrière."

Pas le même contexte

Titré pour la 14e fois de son histoire, le Real Madrid a donc signé un gros match collectif pour battre Liverpool à Saint-Denis. Malmenés par les partenaires de Mohamed Salah, le club espagnol a su faire le dos rond pour l'emporter en mai dernier. Mais si le groupe de Carlo Ancelotti l'a emporté la saison passée, la donne pourrait être différente cette fois.

"C'est différent, il y a deux rencontres, a encore estimé le technicien italien du Real. Il faut faire les choses bien pendant 180 minutes."

"Ce qui inquiète le plus le Real Madrid, c'est Liverpool"

L'an passé en finale, Luis Diaz et le duo composé de Mohamed Salah et Sadio Mané avaient fait planer une vraie menace sur la défense du Real. Mais si la star sénégalaise a quitté les Reds pendant le mercato estival, Carlo Ancelotti se méfie toujours de l'équipe anglaise.

"Je ne peux pas dire ce qui m'inquiète le plus avec Salah, Van Dijk, Darwin Nunez... Je dirais Liverpool. Ce qui inquiète le plus le Real Madrid, c'est Liverpool, a finalement lancé l'entraîneur du club espagnol. Et ce qui inquiète le plus Liverpool, c'est le Real Madrid."