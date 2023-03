Liverpool-Manchester United: festival de crochets, missile sous la barre... les buts exceptionnels de Salah

Passeur décisif après avoir réalisé un énorme travail pour Cody Gakpo puis buteur dans la foulée, Mohamed Salah écoeuré Manchester United en seconde période, dimanche à Anfield, dans un succès historique (7-0).

Manchester United avait déjà un genou à terre à la pause, Liverpool a anéanti toute velléité de révolte au retour des vestiaires. Le cauchemar des Red Devils a pris forme sur une première action limpide, conclue de la tête par Darwin Nunez (47e). Affamés, les Reds ont parachevé la démonstration dans les minutes qui ont suivi sur un modèle de contre-attaque, initiée et conclue à deux par Cody Gakpo et Mohamed Salah.

L’attaquant égyptien a fait danser Martinez sur le côté droit avec une avalanche de crochets ravageurs avant de servir son jeune coéquipier dans un angle fermé. Mais à cet instant le but était loin d’être fait.

Liverpool remonte la pente en Premier League

Il aura fallu toute la justesse technique de l’international néerlandais pour déposer une louche par-dessus l’épaule de David De Gea et trouver le petit filet opposé pour inscrire un doublé (43e, 50e). La fin du calvaire pour les Red Devils? Pas vraiment. Mo Salah y est allé de son joli but, émerveillant une fois de plus Anfield avec une puissante reprise instantanée du pied droit - son mauvais pied - sous la barre du pauvre De Gea (66e), transpercé pour la quatrième fois en moins d’une demi-heure.

Largué au classement il y a encore quelques semaines, Liverpool remonte la pente à toute vitesse avec trois victoires lors de ses quatre derniers matches en Premier League. Le nouveau succès qui se dessine va lui permettre d’intégrer au moins provisoirement le top 5.