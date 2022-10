Liverpool: une longue absence pour Luis Diaz, et encore un coup dur pour les Reds

Luis Diaz est sorti blessé lors de la défaite de Liverpool à Arsenal (3-2) ce dimanche pour la dixième journée de Premier League. Selon les informations de plusieurs médias britanniques, l’ailier colombien des Reds ne devrait pas rejouer d'ici l'après-Coupe du monde.

Malgré une belle débauche d’énergie, Liverpool a probablement dit adieu à ses chances de se mêler à la lutte pour le titre en Premier League ce week-end. Battus par Arsenal lors du choc de la dixième journée (3-2), les Reds ont également perdu Luis Diaz sur blessure. Remplacé par Roberto Firminio à quelques minutes de la mi-temps, le Colombien ne devrait pas rejouer avant le mois de décembre selon les informations de la presse anglaise. Le journal The Times ou le site The Athletic avancent même ce lundi que l’ailier de 25 ans sera éloigné des terrains au moins jusqu’au mois de décembre, soit environ six ou huit semaines, en raison d'un problème au genou.

Si le passage par l’opération chirurgicale n’est pas nécessaire dans un premier temps, les premiers examens réalisés ce lundi auraient confirmé plusieurs semaines d’absence pour le protégé de Jürgen Klopp. Sauf miracle, Luis Diaz ne rejouera pas avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde 2022.

Diaz privé des chocs contre City et Tottenham

Si les estimations des médias anglais sont exactes, le Sud-Américain ratera six matchs de championnat, un autre en League Cup et trois rencontres de Ligue des champions. Un coup dur pour Liverpool, seulement dixième du classement et déjà à six longueurs du Top 4, à quelques jours du choc contre Manchester City à Anfield.

Outre le choc contre les Skyblues, dimanche prochain, Luis Diaz manquera aussi le duel face à Tottenham début novembre. Pas mieux en Ligue des champions où les coéquipiers de Darwin Nunez tenteront d’arracher leur billet pour les huitièmes de finale face à Naples, l’Ajax et les Rangers.

Dans son malheur, Luis Diaz a quand même eu un peu de chance. En raison de la non-qualification de la Colombie pour le Mondial au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), l’ancien joueur de Porto n’aura pas besoin de précipiter son retour sur les terrains.

A la place, celui qui a marqué quatre buts en douze matchs cette saison pourra sereinement préparer la reprise de la Premier League lors du Boxing Day. Le 26 décembre prochain, Liverpool se déplacera sur la pelouse d’Aston Villa avant d’enchaîner contre Leicester et Brentford les jours suivants.