Maillot contre l'homophobie: Rothen pointe l'attitude "scandaleuse" de Gueye et la passivité du PSG

Jérôme Rothen a réagi lundi sur RMC au refus d’Idrissa Gueye de jouer contre Montpellier, en raison du flocage du maillot couleurs arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l'homophobie. Il a été très critique envers l’attitude du joueur et celle du PSG, qui n'a selon lui pas réussi à se faire respecter.

"Il n’y a pas de poids de l’équipe dirigeante, ni de poids du club, ni du maillot, comme très souvent au PSG". Jérôme Rothen a réagi lundi dans Rothen s’enflamme sur RMC à l’affaire Idrissa Gueye. Samedi, le Parisien était absent "pour raisons personnelles" du match contre Montpellier (4-0). Un motif pour masquer son refus de jouer avec un maillot floqué aux couleurs arc-en-ciel dans le cadre d’une opération de la LFP pour lutter contre l’homophobie. Depuis, le PSG n’a que timidement réagi, en évoquant seulement une décision "individuelle" du joueur, même si une discussion avec celui-ci doit avoir lieu.

On doit tous combattre les discriminations. Comment tu peux aller dans le sens d’un joueur qui refuse ça? C’est une faute professionnelle, même pire que ça.

"Vous vous rendez compte de cette communication? Même pas une seconde ils ne parlent de l’attitude scandaleuse de Gueye. Car elle est scandaleuse! Il y a toujours eu des campagnes contre les discriminations. A l’UEFA, ils mettent souvent en avant la lutte contre le racisme. Imaginez des joueurs qui diraient 'non moi je ne me sens pas concerné par ça', et qui ne joueraient pas un match de Ligue des champions! Ça ne s’est jamais vu! Que tu sois d’accord ou pas d’accord, tu es là pour représenter un maillot, tu te tais. On doit tous combattre les discriminations. Comment tu peux aller dans le sens d’un joueur qui refuse ça? C’est une faute professionnelle, même pire que ça. Vous vous rendez compte du message envoyé?", s’est énervé Jérôme Rothen.

"Dans ce club, tout le monde fait ce qu’il veut"

Et d'en remettre une couche: "Je ne dis pas qu’il (Gueye) est homophobe, je dis juste qu’il fait ce qu’il veut. Et dans ce club tout le monde fait ce qu’il veut. […] Si un jour un équipier de Gueye fait son coming out, il va refuser de lui faire une passe? Il va refuser de prendre sa douche avec lui? Mais où on va? Ce club est une serpillère. Il n’y a personne pour porter ses cojones et nous dire que ce n’est pas normal. […] Vous devez l’obliger à jouer. Point final".

Cette affaire montre que l’homosexualité reste un sujet tabou dans le football. "Moi j’ai joué avec des homosexuels qui, malheureusement, se cachaient parce qu’ils avaient peur. Il ne faut plus qu’ils aient peur de ça. Nous, à l’époque, on les traitait comme tout le monde, on avait la vie d’un vestiaire normal. Je ne comprends pas", a également commenté Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme.