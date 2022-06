Manchester City: 116 bouteilles de champagne en une soirée et une addition salée pour Grealish en vacances

Actuellement en vacances à Las Vegas, le joueur de Manchester City, Jack Grealish, se fait remarquer pour sa passion de la fête. Avec des ardoises très corsées.

Jack Grealish prend du bon temps à Las Vegas. Actuellement en vacances dans le Nevada, le joueur de Manchester City a décidé de vivre la grande vie. Il séjourne notamment dans un hôtel à 5.800 euros la nuit. L'international anglais de 26 ans a été aperçu dans plusieurs fêtes, à coup de bouteilles de Jéroboam à 3.500 euros l'unité.

116 bouteilles de champagne en une soirée

Un témoin rapporte au Sun que l'ancien joueur d'Aston Villa, transféré pour plus de 100 millions d'euros l'été dernier, profitait un maximum de ses vacances. "Ils ont dansé et se sont portés sur le dos dans la piscine. La star a fait trempette et s'est déhanchée sur les morceaux du DJ et les tubes rock et pop. Il profite d'un repos bien mérité après un championnat difficile en Premier League, mais il semblait fatigué et émotif en traversant l'hôtel."

Jeudi dernier, Jack Grealish et ses amis, dont le joueur de West Ham Declan Rice, ont aussi été aperçus en boîte de nuit. Ces derniers ont notamment profité d'un forfait VIP à 93.000 euros, comprenant 116 bouteilles de champagne.

Champion d'Angleterre pour la première fois avec Manchester City aux termes d'un final haletant et une victoire 3-2 contre Aston Villa, l'Anglais avait vivement chambré son coéquipier Bernardo Silva lors des célébrations. Surexcité tout au long de la journée, le milieu anglais a attendu qu’on lui confie le micro pour lâcher un petit tacle à Silva. "J’aimerais remercier tout le monde (pour le titre). Mais la personne que je veux remercier en particulier, c’est Bernardo Silva, pour être sorti à la 70e hier parce qu’il était vraiment nul!", s’est-il exclamé avec la voix cassée, devant un auditoire hilare. Sur le terrain, le Portugais avait laissé sa place à Ilkay Gündogan, auteur d’un doublé quelques minutes plus tard. Deux buts salvateurs dans la quête de son 8e titre.