Mercato: le Real Madrid retentera sa chance pour Haaland en 2024

Selon le journal AS, Erling Haaland aurait fait inclure une clause dans son contrat à Manchester City lui permettant de quitter le club dans deux ans si un club propose 150 millions d'euros. Ce qui n'aurait pas échappé au Real Madrid.

Florentino Pérez n’a pas dit son dernier mot. Après l’avoir laissé filer à Manchester City cet été, le Real Madrid aurait déjà prévu de revenir à la charge dans deux ans pour Erling Haaland. A en croire certains médias, le phénomène norvégien (21 ans) a fait inclure une clause dans son nouveau contrat lui permettant de quitter les Skyblues en 2024 contre un certain montant.

>> Toute l'actualité du mercato en direct

Et d’après le journal AS, cette clause s’élève à 150 millions d’euros. Rien d’inaccessible pour les finances du Real. Surtout que les relations seraient toujours bonnes avec le clan Haaland, malgré sa récente signature à City. Contrairement à Kylian Mbappé, qui a pu sérieusement vexer la Maison blanche en décidant de prolonger son contrat au PSG, l’ex-attaquant du Borussia Dortmund serait toujours très apprécié par Pérez.

Le successeur de Benzema ?

Ce dernier attend maintenant de voir son évolution en Premier League, avant de retenter sa chance en 2024, si sa progression n'a pas été freinée par les blessures d'ici là. Il sera alors temps de préparer la succession de Karim Benzema, qui aura 36 ans. "Nous avons aujourd'hui le meilleur avant-centre du monde et ce moment était incompatible avec Haaland, a indiqué mercredi le président du club merengue dans l’émission El Chiringuito. Nous n'allions pas le recruter pour le mettre sur le banc. Est-ce qu’il viendra un jour chez nous ? Je ne sais pas."

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, Haaland s'est engagé avec Manchester City pour cinq ans jusqu'en 2027 contre un chèque estimé à 60 millions d'euros. Une somme qui ne comprend pas les importantes primes versées par les Cityzens à son père, l'ancien défenseur Alf-Hinge Haaland, ainsi qu'à la société de son agent Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier.

"C'est un petit peu pour mon père, je suis né en Angleterre et j'ai toujours été supporter de City. Je connais beaucoup le club. Je m'y sens comme chez moi et je pense que je peux m'améliorer et tirer le meilleur de moi-même à City. Je veux marquer des buts, gagner des trophées, progresser et je suis persuadé de pouvoir le faire ici. C'est un grand changement pour moi", a déclaré à son arrivée celui qui a inscrit 29 buts en 30 matchs disputés cette saison toutes compétitions confondues.