Manchester City: cigare à la bouche, Guardiola se déchaîne sur un tube d’Oasis

Pep Guardiola a dignement fêté le titre de champion d'Angleterre selon une vidéo publiée ce lundi soir, en compagnie de supporters de Manchester City. Cela promet des célébrations de folie si son club s'impose en finale de la Ligue des champions, le 29 mai.

Ivre de bonheur en cette fin de saison qui pourrait porter son club au firmament, le manager de Manchester City Pep Guardiola est apparu complètement déchaîné lors d’une soirée à laquelle il participait, entouré de supporters et de sympathisants du club mancunien. Sur une vidéo publiée ce lundi soir, qui a fait le tour de la toile et le bonheur des internautes, on aperçoit le technicien catalan reprendre avec joie et beaucoup d’enthousiasme le tube du groupe Oasis "Don’t Look Back In Anger", cigare à la bouche.

La dynamique est pour City avant la finale de C1

Officiellement sacré champion d'Angleterre, Manchester City doit maintenant se concentrer sur la finale de la Ligue des champions, le 29 mai contre Chelsea, pour atteindre son Graal. C'est l'un des grands objectifs de Pep Guardiola. Et cela ne semble pas troubler sa tranquilité, alors que le rendez-vous approche, bien au contraire. Pep Guardiola est un homme heureux, à moins que ce ne soit le match renversant des siens contre les Magpies, vendredi dernier, qui l'ait mis dans tous ses états.

Les Skyblues l'ont emporté (4-3) à Newcastle après avoir été menés par deux fois lors de ce match de la 36e journée du championnat d'Angleterre. Deux semaines avant la finale de la Ligue des champions, les Citizens culminent désormais à 83 points en tête de la Premier League. Samedi, Chelsea, qui sera opposé à City en finale de la C1, a échoué en finale de la Coupe d'Angleterre, contre Leicester. Une défaite qui sonne comme un revers cinglant pour les hommes de Thomas Tuchel.