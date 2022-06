Manchester City: Foden prié de quitter une plage privée, après une dispute avec sa compagne

Actuellement en vacances en Grèce, Phil Foden a été prié de partir d'une plage d'un club privé en raison d'une dispute avec sa compagne. Celle-ci s'est emportée après avoir fouillé le portable du joueur.

Phil Foden ne passe peut-être pas les meilleures vacances de sa vie. Le joueur de Manchester City a été contraint de quitter la plage privée d'un club où il se trouvait en raison d'une dispute avec sa compagne. Celle-ci avait fouillé son téléphone avant de s'emporter.

"Penses-tu que je suis une conne?", a notamment crié Rebecca Cooke, obligeant la sécurité à intervenir pour les escorter, sous l'œil d'autres vacanciers. La scène a été filmée par l'un d'entre eux et dévoilée par le tabloïd du Sun. Initialement, Phil Foden se baignait dans la mer avant que l'incident se produise, dans ce cadre très chic et peu habitué à de telles disputes.

Foden avait déjà fait scandale avec la sélection anglaise

Le couple s'est rencontré il y a plusieurs années et a deux enfants. Ceux-ci étaient présents sur la plage également. La sécurité a pris en charge la poussette pour évacuer les enfants, alors que Rebecca Cooke, âgée de 20 ans, continuait sa dispute verbale avec Foden. Avant cet incident, le joueur de 22 ans avait pris plusieurs photos avec plusieurs fans sur la plage, notamment de la gente féminine précise le quotidien.

Phil Foden et sa compagne se trouvaient sur l'île de Corfou, en Grèce, en compagnie d'amis et de leur famille, qui ont aussi dû quitter les lieux. En 2020, Phil Foden et Mason Greenwood avaient été écartés de la sélection anglaise pour avoir rompu le protocole lié au Covid lors d'un déplacement. Ceux-ci avaient invité deux jeunes femmes dans leur chambre d'hôtel.