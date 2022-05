Premier League: De Bruyne élu meilleur joueur de la saison, Foden meilleur jeune

Kevin De Bruyne a remporté le titre de meilleur joueur de la saison de Premier League ce samedi. Le Belge remporte cette distinction pour la deuxième fois après 2020. Son coéquipier Phil Foden remporte lui le trophée de meilleur jeune pour la deuxième fois consécutive.

Tant collectivement qu’individuellement, Manchester CIty n’est jamais rassasié. En très bonne position pour remporter la Premier League ce dimanche, les Cityzens raflent les récompenses individuelles aussi. Kevin De Bruyne a été élu meilleur joueur de la saison de Premier League 2021/2022 ce samedi après la clôture des votes du public et la délibération d’un panel d'experts.

Déjà honoré de ce titre en 2019/2020, le chef-orchestre des Skyblues succède à son coéquipier Ruben Dias, lauréat en 2021. De Bruyne était nommé aux côtés de Bukayo Saka, Mohamed Salah ou encore Joao Cancelo.

Avec ce deuxième titre, “KDB” égale ainsi le record de Cristiano Ronaldo (2007 et 2008), Thierry Henry (2004 et 2006) et Nemanja Vidic (2009 et 2011), eux aussi distingués à deux reprises.

En attendant l’ultime match de Manchester City contre Aston Villa, décisif pour le titre, De Bruyne a disputé 29 matchs, délivré 7 offrandes et marqué 15 buts, son record en une saison de Premier League.

Le milieu belge n’est pas le seul Cityzen a avoir brillé cette saison. Son coéquipier Phil Foden enlève le trophée de meilleur jeune pour la seconde fois consécutive. Le titre n’ayant été introduit que lors de la saison 2019/2020, Foden est logiquement le seul à l'avoir remporté deux fois. Trent Alexander Arnold en a été le premier lauréat.

Souvent utilisé à la pointe de l’attaque mancunienne par Pep Guardiola, Foden a planté 9 buts et donné 5 passes décisives sur 27 matchs en championnat.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres



Les deux individualités auront à cœur de briller ce dimanche en clôture de championnat contre Aston Villa, ce dimanche à 17h, pour accrocher un huitième titre de champion d’Angleterre au palmarès de Manchester City et ainsi couronner une saison rondement menée, du moins sur le plan national.