Barça: ce qu’il faut retenir de la conférence d’adieu de Messi

Lionel Messi a dit au revoir au FC Barcelone, ce dimanche au Camp Nou, lors d’une conférence de presse pleine d’émotion. Sans annoncer sa future destination, l’attaquant argentin a confirmé l’option PSG. En affichant ses ambitions pour les années à venir.

Un moment très émouvant

Il a mis du temps à trouver ses mots. Submergé par l’émotion, Lionel Messi a rapidement fondu en larmes en posant le pied sur l’estrade de la salle de presse du Camp Nou. Ovationné par toute l’assistance, au premier rang de laquelle sa femme Antonella et ses trois fils Thiago, Mateo et Ciro, l’attaquant argentin a pleuré à chaudes larmes au moment de dire adieu au FC Barcelone. Ses partenaires du Barça, tous présents, se sont levés pour l’applaudir chaleureusement. Durant plusieurs minutes. Avant de le serrer dans leur bras une fois la conférence de presse terminée. Des scènes très fortes, à la hauteur de l’empreinte que s’apprête à laisser le sextuple Ballon d’or dans son club de toujours.

L’option PSG confirmée

La question lui a été posée. Forcément. Mais Lionel Messi n’a pas annoncé sa future destination. Pas encore. Ce n’est un secret pour personne, le taulier de l’Albiceleste est en contacts avancés avec le PSG. Une option qu’il a lui-même validé durant son échange avec les journalistes. "C’est une possibilité, a reconnu la star de 34 ans. Mais il n’y a rien de régler avec personne. Rien n’est finalisé. Il y a plusieurs clubs qui se sont intéressés à moi. Pour l’instant, rien n’est fermé. Tout est ouvert (...) Je serai dans une équipe qui sera peut-être en concurrence avec le Barça et je ferai tout pour gagner. Comme je l'ai toujours fait."

Sa photo de vacances avec les Parisiens

C’est un cliché qui a fait le tour de la planète. Et fait énormément parler. Il y a quatre jours, une photo de Lionel Messi en compagnie de Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes et Marco Verratti est apparue sur les réseaux. A la veille de l’annonce de son départ du Barça. Difficile d’y voir une simple coïncidence. "On a dit beaucoup de choses sur cette photo. Nous nous sommes venus à Ibiza, on a passé la soirée ensemble. On est amis et on s'est retrouvés dans ma maison. On a fait une photo, rien de plus. Tout le monde a plaisanté là-dessus. En disant: "Tu vas à Paris, tu vas à Paris". On verra. Mais c'était juste une photo de copains qui sont en vacances ensemble. Rien de plus."

Des ambitions réaffirmées

En attendant d’officialiser le nom de son nouveau club, Messi a fait savoir qu’il souhaitait toujours évoluer au plus haut niveau. "Les gens du Barça me connaissent et savent que je suis un vainqueur. Je veux continuer à être compétitif, en gagnant à nouveau la Ligue des champions et d’autres titres. Ce sera l’un de mes objectifs." Un discours qui exclut la possibilité de le voir s’exiler aux États-Unis, où l’Inter Miami de David Beckham lui fait les yeux doux, ou revenir en Argentine, où les Newell’s Old Boys en rêvent.

La Pulga veut profiter de ses dernières à années au plus haut niveau pour tenter de tutoyer le record de trophées de Daniel Alves (43), récent vainqueur des JO de Tokyo avec le Brésil. L’Argentin en compte 38 à l’heure actuelle. "Je veux féliciter Dani pour sa médaille d’or olympique. Je vais me battre pour l’égaler. Ou au moins m’en rapprocher. C’est ma mentalité. Je veux continuer à jouer et gagner".