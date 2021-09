Manchester City: la grosse colère de Guardiola contre Mahrez et Grealish malgré le carton contre Leipzig

Pep Guardiola s’est emporté contre Riyad Mahrez et Jack Grealish, mercredi malgré la large victoire de Manchester City face à Leipzig (6-3) en Ligue des champions.

Les années passent mais Pep Guardiola n’a rien perdu de sa passion. Ou plutôt de son perfectionnisme. Malgré la large victoire de Manchester City face à Leipzig (6-3), le manager espagnol s’est emporté contre ses joueurs Riyad Mahrez et Jack Grealish en fin de match. Les yeux noirs, des gesticulations avec les mains et des propos criés à quelques mètres de ses interlocuteurs… L’ancien entraîneur du FC Barcelone avait des choses à faire comprendre à ses deux stars.

Mahrez et Grealish ont pourtant marqué lors de ce festival offensif. Mais le technicien n’a pas apprécié leur placement défensif, comme il l’a expliqué à l’issue du match.

"Nous avons parlé à la mi-temps de la façon dont nous devions le faire (défendre) et ils ne l'ont pas fait, a expliqué Guardiola au micro de BT Sport. Les disputes, ça arrive. Ils sont si bons, ils attirent quatre joueurs dans la construction des attaques derrière les milieux de terrain où il n'y a pas beaucoup de joueurs, où le ballon sort. Ils sont si rapides quand ils attaquent derrière. Ce n'est pas facile de contrôler ça, mais lorsque vous récupérez ce ballon, il y a beaucoup de joueurs devant le ballon et dans la transition pour faire une ou deux passes derrière, vous avez une chance d'attaquer."

Grealish ne s'en offusque pas

Interrogé sur la mise au point musclée dont il a aussi eu droit de la part de Guardiola, Grealish a banalisé cet échange tactique. "C'était juste un travail défensif, je n'y reviendrai pas trop parce qu'il pourrait vouloir la même tactique le week-end, sourit l’ancien joueur d’Aston Villa, recruté contre plus de 100 millions d’euros cet été. C'est comme ça que le manager est, il veut toujours plus défensivement et offensivement, et c'est évidemment quelqu'un que je vais écouter après tout ce qu'il a fait dans le jeu. Il donne juste des informations utiles."