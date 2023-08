Manchester City: Guardiola opéré en urgence et absent plusieurs semaines

Le club de Manchester City a annoncé ce mardi que Pep Guardiola n'entraînera pas l'équipe anglaise pendant plusieurs semaines. L'entraîneur catalan a subi une opération chirurgicale de routine mais restera en convalescence jusqu'à la fin de la trêve internationale de septembre.

Aperçu tout souriant dans les rues de Manchester après avoir pris une amende pour sa voiture, Pep Guardiola ne devrait pas revenir de sitôt en Angleterre. Manchester City a officialisé ce mardi une absence de plusieurs semaines pour son entraîneur. Souffrant de douleurs au dos, le technicien catalan s'est rendu à Barcelone pour y subir une intervention chirurcale. Si tout s'est bien passé, le patron des Skyblues a besoin de repos.

"Pep Guardiola a subi aujourd’hui (mardi) une opération de routine pour un problème de dos, a précisé le club anglais via un communiqué. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone."

Deux matchs sans Guardiola

Co-leader de Premier League avec deux victoires en deux matchs, Manchester City va donc devoir apprendre à faire sans son bouillant entraîneur pendant les prochaines semaines. Son retour, selon les Cityzens, est prévu pour la mi-septembre après la trêve internationale. A l'arrivée, Pep Guardiola ratera les duels contre Sheffield United et Fulham en championnat. L'un de ses adjoint assurera l'intérim.

"En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de l’équipe première sur le terrain et assumera les fonctions sur le banc de touche jusqu’au retour de Pep, a enchaîné le champion d'Angleterre en titre. Le retour de Pep est prévu après la prochaine trêve internationale. Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et se réjouit de le revoir bientôt à Manchester."

Triple champion d'Angleterre en titre, Manchester City sort d'une saison 2022-2023 fantastique. Outre un sacre en Premier League, les Skyblues ont remporté la FA Cup et leur premier titre en Ligue en des champions. Un fantastique triplé qui porte très clairement la patte de Pep Guardiola.