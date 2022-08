Manchester City: Haaland dévoile les textos un peu vaches envoyés par son père après son raté

Avant de faire ses grands débuts en Premier League avec Manchester City dimanche sur la pelouse de West Ham, Erling Haaland s’est confié à l’ex-buteur anglais Alan Shearer pour la BBC. Dans cet entretien, le Norvégien raconte ses échanges avec son père, Alf Inge. Un papa pas toujours très tendre avec son fils…

C’est une action qu’Erling Haaland s’est repassée en boucle dans sa tête. Il y a une semaine, la recrue star de Manchester City a manqué une occasion en or face à Liverpool lors du Community Shield remporté par les Reds (3-1). Proche de la cage, celui qui est habitué à empiler les buts a inexplicablement manqué le cadre.

"Je ne dors jamais bien après les matchs mais cette action manquée est aussi une motivation pour marquer à nouveau ou faire quelque chose lors du prochain match", explique Haaland dans un entretien à l’ancien buteur anglais Alan Shearer pour la BBC.

"Pourquoi tu n’as pas marqué?"

Si l’ex-joueur du Borussia Dortmund a du mal à trouver le sommeil c’est peut-être aussi parce qu’il ne peut pas compter sur son père pour lui remonter le moral. Ex-international norvégien passé lui aussi par l’Angleterre et Manchester City, Alf-Inge Haaland, 49 ans, est-il trop sévère avec son fils? Ou veut-il simplement le piquer au vif pour le motiver encore davantage? Toujours est-il qu’Erling Haaland ne reçoit pas toujours des SMS réconfortants après ou avant ses matchs.

"Après le Community Shield, il m’a envoyé un message pour me dire: "Pourquoi tu n’as pas marqué?, raconte Haaland. Avant de jouer à Liverpool à Anfield quand je jouais à Salzbourg, il m’a dit: " Pour ton information, j’ai déjà marqué à Anfield, j’ai donc plus de but là-bas que toi." Mais au jeu des comparaisons, pas sûr que papa Haaland ait été gagnant très longtemps…