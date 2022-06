Manchester City: le mystère du numéro de maillot de Haaland bientôt résolu

Si le transfert d’Erling Haaland (21 ans) à Manchester City a été officialisé en mai, les maillots floqués à son nom ne sont toujours pas en vente puisque le joueur n’a pas encore choisi son numéro. Mais cela devra bientôt arriver.

Le mystère autour du numéro de maillot d’Erling Haaland (21 ans) devrait bientôt être levé. Depuis l’annonce de sa signature en mai dernier, les maillots de l’international norvégien ne sont pas mis en vente par Manchester City, faute d’avoir encore choisi un numéro. Selon Sky Sport, il ne portera pas le 15 que certaines rumeurs lui promettaient à sa signature, ce qui aurait permis au club de commercialiser les maillots de sa nouvelle star plus vite. Le numéro est vacant depuis 2019 et rappelait celui que son père a porté lors de son passage à Manchester City entre 2000 et 2003. Son fils se tournera vraisemblablement vers un choix plus classique.

Le transfert de Gabriel Jesus va débloquer les choses

Les choses vont s’accélérer prochainement grâce au mercato. Le départ attendu de Gabriel Jesus à Arsenal va permettre à Haaland de récupérer son numéro 9. Le transfert du Brésilien n’est pas encore officiel mais les deux clubs seraient proches d’un accord. Tout est réglé ou presque sur les bases d’un transfert à 60 millions d’euros cinq ans après son arrivée dans le nord de l’Angleterre. Cela permettra de remplir les caisses des Citizens mais aussi à Haaland de retrouver le flocage qu’il avait au Borussia Dortmund.

Manchester City a déboursé 60 millions d’euros pour recruter l’attaquant qui s’est engagé jusqu’en 2024. Selon certains médias britanniques, une clause libératoire de 120 millions d’euros figurerait dans son contrat et serait activable dans deux ans. De nombreux médias espagnols prêtent l’intention au Real Madrid de passer l’action à ce moment-là.

En attendant, Haaland veut marquer l’histoire du club anglais, qu’il a rejoint par ambition et affection. "C'est un petit peu pour mon père, je suis né en Angleterre et j'ai toujours été supporter de City, avait-il déclaré. Je connais beaucoup le club. En définitive, il y a deux choses: je m'y sens comme chez moi et je pense que je peux m'améliorer et tirer le meilleur de moi-même à City."

"J'ai toujours regardé City et j'ai adoré le faire ces dernières saisons, avait-il ajouté. On ne peut qu'admirer leur style de jeu, c'est enthousiasmant et ils se créent beaucoup d'occasions (de but), ce qui est parfait pour un joueur comme moi. Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans cette équipe et Pep (Guardiola) est l'un des plus grands managers de tous les temps, donc je crois que je suis au bon endroit pour concrétiser mes ambitions."