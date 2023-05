Manchester City-Leeds: Allardyce convaincu qu'il jouerait le triplé à la place de Guardiola

Sam Allarydce vivra sa première sur le banc de Leeds ce samedi, en déplacement sur le terrain de Manchester City (samedi à 16h). Interrogé par SkySports, "Big Sam" a estimé qu'il pourrait aussi prétendre au triplé s'il était à la place de Pep Guardiola.

Sam Allardyce est de retour en Premier League. Mercredi, Leeds a nommé "Big Sam" dans l'objectif d'éviter la relégation, une mission bien connue pour l'entraîneur de 68 ans. Pour sa première conférence de presse, le technicien a vanté ses mérites en estimant qu'il n'y avait "personne" meilleur que lui dans le football, pas même Pep Guardiola ou Jürgen Klopp.

"Beaucoup trop de gens pensent que je suis vieux et dépassé, ce qui est loin d'être le cas, a ainsi commenté Allardyce. J'ai peut-être 68 ans et l'air vieux, mais il n'y a personne devant moi en termes de football. Ni Pep, ni Klopp, ni Arteta. Ils sont tous là, à mon niveau. Ils font ce qu'ils font, je fais ce que je fais. Mais en termes de connaissances et de profondeur, je suis au même niveau qu'eux. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais je suis certainement aussi bon qu'eux."

"Je dormirais tranquille avec ces joueurs"

Pour sa première sur le banc des Peacocks, Sam Allardyce devra permettre à ses joueurs d'obtenir un résultat en déplacement à l'Etihad Stadium, contre Manchester City (samedi à 16h). Dans un entretien à Sky Sports, Allardyce est revenu sur sa prise de position face aux médias: "Vous ne restez pas dans le football aussi longtemps, avec plus de 1 000 matchs, sans avoir cette conviction", a indiqué l'Anglais.

Sam Allardyce a estimé aussi qu'il serait capable d'avoir d'aussi bons résultats que Pep Guardiola à la tête de Manchester City: Pourrait-il réaliser un triplé cette saison? "Absolument. Les joueurs font de vous un très bon manager et un bon entraîneur, a commenté le nouvel entraîneur de Leeds. Votre travail consiste à communiquer avec ces joueurs et je pense que c'est - je ne dirais pas plus facile mais - beaucoup plus agréable (de viser le titre plutôt que de lutter contre la relégation)."

"Je dormirais tranquille (vendredi) si j'avais ces joueurs", a conclu Allardyce, invité à comparer son effectif à celui de Manchester City. En conférence de presse, Pep Guardiola a lui donné "raison" au discours de Sam Allardyce, respectant son parcours. 17e de Premier League après 34 journées, Leeds reste sur une série de cinq matchs sans victoire en championnat.