Manchester City: Noel Gallagher blessé par le père de Ruben Dias après le titre

Noel Gallagher, ancien membre du mythique groupe Oasis, a reçu un violent coup de tête de la part du père de Ruben Dias, dimanche lors des célébrations du titre de champion d’Angleterre de Manchester City.

La vie de supporter est parfois risquée. Noel Gallagher, ancien compositeur, guitariste et chanteur du groupe Oasis, en a témoigné après le titre de champion d’Angleterre de Manchester City - le club qu’il supporte - dimanche. L’artiste a dû être pris en charge par les services de secours après avoir reçu un violent coup de tête involontaire du père de Ruben Dias, défenseur des Citizens, au moment des célébrations en tribunes du troisième but des Sky Blues face à Aston Villa (3-2).

"Au moment du troisième but, il y a un chahut absolu, a-t-il déclaré sur talkSport. La famille de Ruben Dias était située quelques places plus haut que moi. Alors je saute comme un idiot, je fais passer mon fils de 11 ans comme le trophée de la Premier League, tout le monde le soulève, je me retourne et le père de Ruben Dias me fonce dessus, me donne un coup de tête pendant que je suis par terre couvert de sang."

Une drôle d’accolade avec Guardiola

Gallagher s’est fait poser plusieurs points de suture avant de revenir pour continuer les célébrations. Il a même croisé la route de Pep Guardiola, interloqué par ses stigmates. "Je n’ai pas vu les deux dernières minutes, j’ai dû descendre dans l’ambulance pour être recousu, explique-t-il. J'ai des points de suture sur la lèvre supérieure, j'ai deux yeux au beurre noir. Alors que je descendais dans le couloir des vestiaires, Pep courraitt en pleurant, nous nous sommes serrés dans les bras et il m'a dit 'qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage?'"

Sa mésaventure ne lui a pas fait perdre son sens de l’ironie. "Si vous me voyiez aujourd'hui, j'ai l'air de revenir des années 80, d'Elland Road (stade de Leeds à la réputation sulfureuse dans les années 1980, ndlr). On dirait que j'ai eu la tête fracassée. C'est incroyable. Beaucoup de fans de City demandent: 'Ça va ? Qu’est-ce qu’il s’est passé?' et je leir dis: v'ous ne devinerez jamais'."

Pas une trace sur le père de Dias

Le père du défenseur portugais s’en est, lui très bien sorti. "Pas une marque sur lui, sourit Gallagher. C'est un gros ours, il m'a presque cassé les dents. Mais je pense que ça restera comme l’une de mes meilleures journées à l’Etihad."