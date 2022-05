Benjamin Mendy, accusé de viols en Grande-Bretagne, plaide non coupable

L'ancien international français et joueur de Manchester City, accusé de viols en Grande-Bretagne, a plaidé non coupable ce lundi.

Benjamin Mendy plaide non coupable. L'ancien joueur de Manchester City, accusé en Grande-Bretagne de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle, s'est rendu ce lundi au tribunal de Chester pour une audience préparatoire à son procès. Elle doit se tenir jusqu'à demain.

Son procès est ensuite prévu pour cet été et débutera le 25 juillet. En attendant, Benjamin Mendy est en liberté conditionnelle et ce depuis le 7 janvier dernier. Il doit pointer quotidiennement au commissariat de police et son passeport lui a été retiré. Avant cela, il avait passé quatre mois dans deux prisons situées à l'extérieur de Manchester.

Prendre une décision sur la demande d'abandons de certaines charges de la défense

Au total, ce sont six plaignantes qui accusent Benjamin Mendy. L'audience qui se tient actuellement et jusqu'à demain doit permettre d'avancer sur certains points. Le tribunal de Chester a indiqué qu'il "traitera d'une série de questions".

Le juge doit notamment rendre sa décision sur une demande d'abandon de certaines charges, effectuée précédemment par la défense de Benjamin Mendy.