Manchester City retrouve le trône de Premier League, Haaland et Alvarez buteurs à Fulham

Manchester City, vainqueur de Fulham (2-1) à Craven Cottage cet après-midi, retrouve le sommet de la Premier League au détriment d'Arsenal. Les Cityzens n'avaient plus occupé la place de leader depuis la 15e journée. Ils peuvent encore espérer réaliser un triplé cette saison.

Ils avaient frappé un grand coup mercredi en dominant de la tête et des épaules Arsenal, leader hégemonique, (4-1) à l'Etihad Stadium. Les joueurs de Manchester City ont retrouvé le sommet de la Premier League ce dimanche après-midi grâce à son succès obtenu contre Fulham (1-2) à Craven Cottage, lors de la 34e journée de championnat. Les Cityzens n'avaient plus occupé la première place du classement depuis la 15e journée, la cédant aux Gunners.

Un Haaland record

Ce match contre les Cotaggers était attendu comme la confirmation. Et les hommes de Guardiola n'ont pas perdu du temps. Dès la 3e minute, une interventiuon défensive irregulière de Tim Reame sur Julian Alvarez dans la surface oblige l'arbitre à désigner le point de pénalty. Une formalité pour Erling Haaland qui transforme et inscrit son 34e but de la saison en championnat. Le cyborg rentre un peu plus dans l'histoire en rejoignant Alan Shearer et Andy Cole qui avaient eux aussi marqué 34 buts lors du même exercice mais avec 42 rencontres au calendrier.

Un début de match fou où Fulham est parvenu à égaliser un peu plus de 10 minutes plus tard par l'intermédiaire de Carlos Vinicius, qui malgré son contrôle raté, parvient à tromper Ederson d'une reprise pied gauche. La réaction de City ne s'est pas fait attendre. À la 27e minute, la frappe enroulée de Grealish trouve le poteau, avant que Julian Alvarez, d'une superbe frappe, Leno replace les Mancuniens devant.

En course pour un triplé

Largement dominateur, les Skyblues auraient pu creuser l'écart mais ont manqué d'efficacité. Fulham a poussé en fin de match pour égaliser, en vain. Si Manchester City s'est fait peur, Gundogan and co ont assuré l'éssentiel sur la pelouse londonienne. Ils reprennent la première place avec un point d'avance sur les Gunners et un match en moins.

Encore en lice en Cup, où ils affronteront le rival United en finale, le club émirati peut encore rêver d'un incroyable triplé. Seul Manchester United avait réussi pareille performance lors de la saison 1998/1999. Prochaine étape mardi avec le déplacement à Madrid face au Real en demi-finale aller de la Ligue des Champions.