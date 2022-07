Manchester United: alcool, repas, retards, taupes... les règles très strictes instaurées par ten Hag

Le nouvel entraîneur de Manchester Unied Erik ten Hag aurait mis en place plusieurs règles disciplinaires strictes, selon la presse anglaise. Des mises à l’écart sont notamment prévues en cas de fuites d’informations, alors que les retards ne seront pas tolérés.

La discipline selon Erik ten Hag. Le nouvel entraîneur de Manchester United met en places plusieurs règles strictes pour redresser son équipe, en difficulté la saison passée, selon les informations du Daily Mirror. Pour développer un lien avec son groupe, il désire avant toute chose s’entretenir directement avec ses joueurs en cas de problème, et qu’ils ne passent plus par leur agent.

Pas d'alcool ni de cuisiniers personnels, les retards sanctionnés

Parmi les restrictions évoquées par le quotidien britannique, le coach néerlandais interdirait l’alcool à ses hommes les semaines de match et les contraindrait désormais à se nourrir uniquement via les repas préparés par le club, délaissant les chefs personnels. Ten Hag souhaiterait par ailleurs proposer au menu plus de poisson et de légumes. Les IMC (indice de masse corporelle) devraient être surveillés chaque mois pour contrôler la condition physique des Red Devils.

Mais la nutrition n’est pas le seul point sur lequel l’ancien entraîneur de l’Ajax semble vouloir garder un œil. Comme le souligne le tabloïd anglais, des problèmes de fuite d’informations ont frappé le club depuis le départ de Sir Alex Ferguson. Pour y pallier, toute fuite pourrait être sanctionnée d’une mise à l’écart du groupe. Concernant les retards, ils entraîneraient un renvoi des joueurs à leur domicile.

Manchester United s’envole pour Bangock ce vendredi où un programme dense attend le club avec une première rencontre amicale dès mardi face à Liverpool. Le début de saison est prévu le 7 août avec la réception de Brighton lors de la première journée de Premier League.