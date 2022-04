"Cristiano, la quête d’une vie": le jour où Ferguson a envoyé Keane mettre des coups à Ronaldo à l'entraînement

A ses débuts à Manchester United, Cristiano Ronaldo a dû se faire une place dans un vestiaire qui regorgeait d’expérience mais aussi gommer certains aspects de son jeu. Il a pu compter sur les méthodes atypiques de Sir Alex Ferguson pour ce faire...

“Il aimait garder la balle mais en Angleterre on préfère les tacles ! Les fans n’aiment pas les simulateurs.” Cette phrase de Simon Stone, journaliste pour la BBC, extraite du film “Transversales: Cristiano, la quête d’une vie” diffusé ce vendredi soir sur RMC Sport 1 (21h), résume assez bien la conception britannique du football.

Arrivé du Sporting Portugal en 2003, Cristiano Ronaldo a emmené quelques mauvaises habitudes dans ses bagages. Estampillé plongeur, notamment après la demi-finale de Coupe du monde 2006 contre la France, il fait également des siennes en Premier League. En décembre 2006, Manchester United se déplace à Middlesbrough. Alors que CR7 se présente face au portier de Boro, Mark Schwarzer, pour un duel, le Portugais s’écroule alors que le gardien australien ne le touche pas. Le pénalty est sifflé, au grand dam de Gareth Southgate, alors entraîneur de Boro. “ll n’y a aucun contact, le gardien essaye de l’éviter et le joueur s’écroule… encore”, résumait amèrement l’actuel sélectionneur de l’Angleterre.

Le comportement du prodige portugais agace même dans son équipe, Sir Alex Ferguson en premier lieu. Le grand manitou des Red Devils prend donc le problème à bras-le-corps. “Il a demandé aux tauliers Scholes, Keane ou Ferdinand de lui mettre des coups à l’entrainement”, se rappelle Simon Mullock, journaliste pour le Sunday Mirror.

Avec les patrons du vestiaire sur le dos, Cristiano Ronaldo passe des séances d’entraînement plus délicates. Erik Bielderman, journaliste pour L'Équipe Magazine se rappelle notamment d’une séance en particulier : “Je ne sais pas ce que Paul Scholes avait contre Ronaldo ce jour là, mais il est allé le tacler une fois puis une deuxième et Ronaldo s’est énervé. Scholes va au clash une troisième fois et Ronaldo disjoncte. Fergusson comprend qu’il faut intervenir. Il a juste un mot. Il crie : 'Scholesy !!!' Paul Scholes se calme et ça y est, le message est passé.”

Cristiano Ronaldo mettra plusieurs années à se défaire de cette étiquette de simulateur. Pour Simon Mullock, les piliers du vestiaire ont joué un grand rôle dans la carrière de Ronaldo : “Il était encadré par Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Rio Ferdinand et Edwin van der Sar. Ils ont tous façonné Cristiano à ses débuts.” L’intéressé est d’ailleurs du même avis : “Quand j’avais 18 ou 20 ans, les anciens me recadraient, je me disais ‘Cristiano, tu dois t’améliorer.’ Ils connaissaient mieux le football que moi, ils ont vécu plus de moments difficiles.”