Manchester United: Rangnick défend Pogba face aux sifflets et juge que cela "n'a aucun sens"

Copieusement sifflé par les supporters de Manchester United malgré la victoire contre Norwich, Paul Pogba a été défendu par son entraîneur Ralf Rangnick, qui estime que cela "n'a pas de sens" de siffler les joueurs individuellement, malgré leur colère.

L'entraîneur des Red Devils Ralf Rangnick a défendu Paul Pogba après qu'il a été raillé par certains fans de Manchester United lors de la victoire des Red Devils contre Norwich à Old Trafford ce samedi (3-2). En l'absence de Fred et Scott McTominay, le Français a été aligné en pointe basse d'un milieu de terrain à trois et a impressionné le manager intérimaire par la façon dont il s'est adapté à ce rôle différent.

"Je peux parfaitement comprendre pourquoi les fans sont frustrés et déçus, nous le sommes aussi"

Cependant, tous les fans n'étaient pas d'accord, et certains ont exprimé leur frustration à l'égard du milieu de terrain français lorsqu'il a été remplacé en deuxième mi-temps. Un certain nombre de supporters ont scandé "f*** off Pogba" lorsqu'il a été remplacé, tandis qu'il a également été sifflé par une partie de la foule à la fin du match lorsqu'il est sorti du tunnel.

Après le match, Rangnick a été interrogé sur les insultes à l'encontre de Pogba et sur ce qu'il pensait du tollé du public contre sa prestation. "Je ne l'ai pas entendu moi-même, pour être honnête, mais nous avons parlé avec mon staff dans mon bureau, dans le vestiaire", a déclaré Rangnick en zone mixte à l'issue du match. "Je pense que les fans ici sont incroyables, a-t-il tout de même tenu à souligner. Je le pense vraiment. Le soutien dans le stade aujourd'hui était formidable. Je peux parfaitement comprendre pourquoi les fans sont frustrés et déçus, nous le sommes aussi."

"Cela n'a vraiment aucun sens"

Si de son point de vue, "les choses sont restées paisibles", il critique tout de même ceux qui ont élevé le ton contre Paul Pogba et défend son joueur : "Je ne pense pas qu'il soit judicieux de prendre ou de cibler un individu ou des joueurs. Si c'est le cas, c'est une responsabilité collective. Même si vous voulez regarder dans le passé, cela n'a vraiment aucun sens."

Au sujet de Pogba qui a tendu son oreille vers le public en réponse aux insultes, Rangnick a ajouté : "Je ne l'ai pas vu, quelqu'un m'en a parlé. C'était probablement sa réaction aux chants des fans, je suppose, je ne pense pas qu'il ait fait ça dès le début. Je peux comprendre d'une certaine manière, les fans et les supporters, mais je ne pense pas que cela ait un sens de s'en prendre à des joueurs individuels." Un match mouvementé pour Manchester United, qui en plus de s'être fait très peur face au dernier de Premier League, a connu des manifestations anti-Glazer avant le coup d'envoi.