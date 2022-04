Manchester United: Cristiano Ronaldo atteint les 50 triplés en club, un record

Auteur d'un triplé ce samedi lors de la victoire de Manchester United face à Norwich (3-2) en Premier League, Cristiano Ronaldo a signé le 60e coup du chapeau de sa carrière, le 50e en club. Un record.

Marquer un triplé peut paraître déjà comme une forme d'aboutissement pour un buteur digne de ce nom. Ce samedi lors de la rencontre de Premier League entre Manchester United et Norwich (3-2), Cristiano Ronaldo a réalisé pour la 50e fois de sa carrière en club le coup du chapeau. Un chiffre qui monte à 60 en prenant compte des matchs internationaux avec le Portugal.

Encore un peu critiqué ces dernières semaines, à l'image de son équipe, Cristiano Ronaldo a répondu sur le terrain pour son deuxième triplé de la saison, plus d'un mois après le premier réussi face à Tottenham le 12 mars. Il n'avait pas trouvé la faille depuis, même s'il n'avait joué que deux matchs avec les Red Devils.

Menant 2-0, Manchester United s'était fait reprendre mais le sauveur Ronaldo a surgi sur coup-franc (75e). "Comme face à Tottenham, il a vraiment été crucial aujourd'hui. Le deuxième but et le troisième ne sont vraiment pas simples, ils sont juste exceptionnels", a félicité Ralf Rangnick, l'entraîneur de Manchester United.

44 triplés avec le Real Madrid

Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à atteindre cette barre de 50 triplés en club, lui qui a inscrit 810 buts au cours de sa carrière. 44 d'entre eux ont été effectués sous le maillot du Real Madrid, pour trois triplés également avec la Juventus mais aussi Manchester United.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo va pouvoir viser d'autres records ces prochains mois. Seul Teddy Sheringham a marqué un triplé en étant plus âgé en Premier League (37 ans et 146 jours pour l'Anglais contre 37 ans et 70 jours pour le Portugais). Revenu cette saison à Old Trafford, "CR7" totalise 21 buts toutes compétitions confondues en 35 rencontres. En attendant, il est déjà devenu aussi le premier joueur du championnat anglais à marquer plus de 15 buts lors d'un même exercice en étant âgé de 36 ans ou plus.