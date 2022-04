Manchester United: l'incroyable bonus gagné par Ronaldo grâce à son triplé contre Norwich

Face à Norwich, Cristiano Ronaldo a sauvé Manchester United d’une nouvelle désillusion en inscrivant un triplé (3-2), portant ainsi son total de buts à 21. Un nombre qui va lui rapporter gros, grâce à des bonus négociés lors de la signature de son contrat concernant son nombre de buts.

Comme souvent cette saison, Manchester United a dû compter sur Cristiano Ronaldo pour renouer avec la victoire. Face à la lanterne rouge Norwich (3-2), le Portugais n’a pas tardé à frapper avec un doublé inscrit en première période. Si le 20ème de Premier League pensait avoir fait le plus dur en égalisant, l’attaquant a inscrit un sublime coup franc ayant permis aux Red Devils de gagner le match.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct la Premier League

Grâce à ce nouveau triplé, Ronaldo porte ainsi son total de buts à 21. Une statistique qui va coûter cher aux Mancuniens. Selon The Sun, plusieurs primes ont été négociées entre les agents du Portugais et les dirigeants anglais, avant d’acter le retour de l’ancien madrilène en Angleterre. À partir de 20 buts, le joueur de 37 ans touche un bonus de 750 000 livres sterling, soit environ 900 000€. Une fois cette barre atteinte, Ronaldo gagne à chaque réalisation 100 000 livres sterling supplémentaires, soit 120 000€. Avec le 60ème triplé de sa carrière, le buteur a donc remporté plus d'un million d'euros en un match.

Rangnick encense Ronaldo

Si les performances de l’attaquant coûtent de l’argent au cinquième de Premier League, ce n’est pas Ralf Rangnick qui va s’en plaindre. Une nouvelle fois inquiétant dans le jeu, Manchester United aura besoin d’un grand Ronaldo pour espérer se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Une tâche pas impossible, les Red Devils ont trois points de retard sur le quatrième Tottenham.

À l’issue du match contre Norwich, Rangnick a expliqué à quel point l’équipe a besoin du Portugais pour se sortir de situations compliquées: "Encore une fois, il a montré contre Tottenham et dans ce match, qu’il peut faire la différence (…) Ce n’est pas une coïncidence s’il a le meilleur record de buts."