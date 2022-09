Manchester United: Cristiano Ronaldo épinglé pour une photo avec un intellectuel controversé

Cristiano Ronaldo a partagé sur Instagram une photo de lui au côté de l'universitaire canadien Jordan Peterson, critiqué pour ses positions sur les questions de genre.

Cristiano Ronaldo a subi les foudres de certains de ses fans après qu’il a posé bras dessus, bras dessous avec "son ami" Jordan Peterson, intellectuel canadien présenté comme étant la figure de l’anti-politiquement correct dans son pays, l’un des plus éminents spécialistes de psychologie sociale et comportementale. Professeur à Harvard qu’il a quittée pour l’Université de Toronto, dont il a démissionné en début d’année, en raison, dit-il, des quotas imposés au nom de la "diversité, l’équité et l’inclusion", Jordan Peterson traîne une réputation politique sulfureuse en raison de ses positions idéologiques.

Des positions controversées

Présenté en 2018 par Le Monde comme "le nouveau héraut des masculinistes", opposé aux "diktats des gauchistes radicaux" sur les questions de genre, ce psychologue conservateur est décrié par ses opposants pour avoir justifié l’existence d’inégalités entre hommes et femmes au nom de l’évolution, mais également d’autres discriminations, expliquant qu’il en a toujours existé dans la société. Parmi ses cibles favorites figurent les "féministes radicales", dont il abhorre les thèses, et qu’il accuse d’instaurer un climat totalitaire menaçant la liberté d’expression.

Fervent détracteur de ce que l’on nomme la "Cancel culture", Jordan Peterson s’est fait connaître pour son opposition à un projet de loi fédéral proposé par le gouvernement de Justin Trudeau, qui proposait de modifier la loi canadienne afin d’interdire les discriminations envers les personnes transgenres. Le fait que Cristiano Ronaldo le considère comme un ami n'est donc pas passé auprès de certains fans, qui lui reprochent sa proximité avec un homme dont les thèses ont toujours suscité la controverse. "Il ternit vraiment son héritage", a tweeté un internaute. Jordan Peterson s'est lui félicité d'avoir "rencontré quelqu'un qui mérite autant ce qu'il a gagné".