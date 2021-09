Manchester United: Cristiano Ronaldo jouera bien contre Newcastle

Lors de sa conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a indiqué que Cristiano Ronaldo, de retour au club 12 ans après son départ, sera bien sur la pelouse d’Old Trafford pour affronter Newcastle, ce samedi (16h, en intégralité sur RMC Sport 2) pour le compte de la 4e journée de Premier League.

Tous les yeux seront braqués sur lui. Cristiano Ronaldo is back ! Le Portugais sera bel et bien présent pour affronter Newcastle ce samedi à 16h sur la pelouse d'Old Trafford, son ancien jardin (un événement à regarder en direct et en intégralité sur RMC Sport 2, ainsi que dans le multiplex sur RMC Sport 1). Transfert à sensation de la fin du mercato, le quintuple Ballon d’Or est de retour à Manchester United après douze saisons passées du côté du Real Madrid et de la Juve. Celui qui a fait les beaux jours des Red Devils entre 2003 et 2009 (118 bust en 292 matchs) a quitté prématurément sa sélection afin de se préparer au mieux pour l’un des retours les plus fracassants de l’histoire du football.

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé ce vendredi la nouvelle que tous les fans de Manchester United attendaient. CR7 sera bien opérationnel pour défier les Magpies. "Il a fait une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué en équipe nationale, a déclaré le coach mancunien. Il a fait une bonne semaine avec nous ici et il sera sur le terrain à un moment donné, c’est certain."

"Il est venu ici pour faire encore plus"

En attendant de savoir si CR7 sera titulaire ou s’il entrera en cours de match, Solskjaer se réjouit de compter dans son effectif un tel monument. Et assure, comme l’a déjà fait l’intéressé, que le Portugais n’est pas de retour à MU en pré-retraite : "On sait ce qu’il a réalisé dans sa carrière mais il est venu ici pour faire encore plus." Et Solskjaer d'ajouter, si c’était vraiment nécessaire, que son attaquant "est un grand professionnel".

Après trois journées de Premier League, Manchester United, 3e, est toujours invaincu (deux victoires, un nul). Avec CR7, les joueurs de Solskjaer viseront la passe de quatre avant leur entrée en lice en Ligue des champions, ce mardi, sur la pelouse des Young Boys de Berne.

