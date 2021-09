Manchester United: "Je suis différent du reste du monde", Ronaldo très ambitieux pour son retour

Cristiano Ronaldo devrait effectuer samedi son grand retour sous le maillot de Manchester United, face à Newcastle, douze ans après son départ des Red Devils. Sur le site des Mancuniens, le Portugais a affiché des objectifs toujours très élevés.

Samedi, 16 heures, le monde du football regardera dans la même direction. Vers Old Trafford. Lieu d’un Manchester United-Newcastle qui a pris une dimension supplémentaire. Un match qui entrera dans la légende des Red Devils. Pas pour le résultat à venir contre les Magpies mais pour le retour de Cristiano Ronaldo sur les terres qui l’ont révélé. Un retour qui devrait donc très probablement s’effectuer à l’occasion de cette 4e journée de Premier League, le Portugais ayant achevé sa quarantaine après son arrivée en Grande-Bretagne.

Douze ans après son départ au Real Madrid, Cristiano Ronaldo va enfiler à nouveau le maillot rouge. A 36 ans, mais avec des ambitions d’un jeune homme. "Les gens parlent de l’âge, mais ils devraient savoir que je suis différent, affirme-t-il dans un entretien accordé aux médias du club. Je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même."

"J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau"

Voilà pour la question de l’âge réglée. Place au terrain, sur lequel il compte bien débuter dès samedi : "Je me souviens de mon premier match à Old Trafford. J’étais tellement nerveux. Bien sûr que je le serai samedi, mais je suis plus mature et expérimenté. Je serais prêt ! Je vais mettre la pression à Ole pour démarrer dans le onze. Je suis ici pour gagner encore et toujours."

Un Cristiano Ronaldo qui ne voit pas l’heure de la retraite sonner rapidement : "Les gens pensent que je viens en étant fini, bla-bla-bla (rires). Je viens pour montrer que je suis toujours capable de scorer et de donner le meilleur de moi. C'est une chance pour le club et pour moi de franchir un nouveau cap. J'ai encore trois ou quatre ans de haut niveau devant moi." C’est reparti pour un long bail chez les Red Devils ?